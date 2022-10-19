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Gerisi Icardi’de

Mauro İcardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, transfer süreciyle ilgili konuştu. Görüşmeleri kendisinin yaptığını belirten Wanda, "Onun için kramponları giyip sahaya çıkmadığım kaldı. Arjantin Milli Takımı'nın yarısından daha iyi bir kontratı var. Yeniden eskisi kadar iyi olabilir. Her şey ona bağlı, sahada uğraşması gerek" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 06:50
Gerisi Icardi’de
Mauro İcardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, transfer süreciyle ilgili konuştu. Görüşmeleri kendisinin yaptığını belirten Wanda, "Onun için kramponları giyip sahaya çıkmadığım kaldı. Arjantin Milli Takımı'nın yarısından daha iyi bir kontratı var. Yeniden eskisi kadar iyi olabilir. Her şey ona bağlı, sahada uğraşması gerek" dedi.
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