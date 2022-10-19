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Galatasaray Yusuf Demir için 'resmen' başvuru yapacak! İşte o gelişme

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar sezon başında Rapid Wien'den 6 milyon euro bedelle genç yetenek Yusuf Demir'i transfer etmişti. Büyük umutlarlar Galatasaray'a transfer olan Yusuf Demir, daha önce 4 kez Avusturya Milli Takımı'nda oynamıştı. Bununla beraber Galatasaraylı yetkililer, Yusuf'un 'Türk statüsünde' oynaması gerektiğini dile getirse de TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, böyle bir durumun kurallar gereğinde mümkün olmadığını ifade etmişti. Galatasaray buna karşın, yeni bir hamle yapacak. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 09:40
Galatasaray Yusuf Demir için 'resmen' başvuru yapacak! İşte o gelişme

Galatasaray, bu sezon transferin son gününde Rapid Wien'den transfer ettiği Yusuf Demir'i yerli statüsünde oynatmak için yaptığı çalışmaların sonuna geldi.

Galatasaray Yusuf Demir için 'resmen' başvuru yapacak! İşte o gelişme

Daha önce 4 kez Avusturya Milli Takımı'nın formasını giydiği için, Türk Milli Takımı'nda oynama şansı kalmadı.

Galatasaray Yusuf Demir için 'resmen' başvuru yapacak! İşte o gelişme

Süper Lig'e 2015'ten sonra transfer olduğundan, kural gereği yabancı sayılıyor.

Galatasaray Yusuf Demir için 'resmen' başvuru yapacak! İşte o gelişme

Cim-Bom, 19 yaşındaki solağın yerli sayılması için TFF'ye resmi başvuru yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray Yusuf Demir için 'resmen' başvuru yapacak! İşte o gelişme

TFF'nin ise bu konuda nasıl bir karar vereceği merak konusu.

Galatasaray Yusuf Demir için 'resmen' başvuru yapacak! İşte o gelişme

6 MİLYON EURO ÖDEDİLER
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi konu ile ilgili Akşam'a konuşmuştu.

Galatasaray Yusuf Demir için 'resmen' başvuru yapacak! İşte o gelişme

Büyükekşi, "Bu futbolcu transfer edilirken, bu talimat vardı. Galatasaray, Yusuf'u alırken talimatı biliyordu.

Galatasaray Yusuf Demir için 'resmen' başvuru yapacak! İşte o gelişme

Galatasaray Yusuf'u transfer ettikten sonra böyle bir talimat çıkartmadık" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray Yusuf Demir için 'resmen' başvuru yapacak! İşte o gelişme

Galatasaray, Yusuf'un transferi için Rapid Wien'e 6 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Galatasaray Yusuf Demir için 'resmen' başvuru yapacak! İşte o gelişme

Genç oyuncunun transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 9 milyon euro.

Galatasaray Yusuf Demir için 'resmen' başvuru yapacak! İşte o gelişme

Yusuf Demir'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor.

Galatasaray Yusuf Demir için 'resmen' başvuru yapacak! İşte o gelişme

KAYSERİ'DE KADRODA YOKTU
Ligde son maçına 5. haftadaki Konya karşılaşmasında çıkan 19 yaşındaki oyuncu, ardından Adana Demir maçında sakatlığı nedeniyle yoktu.

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