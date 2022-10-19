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Galatasaray yönetimi TFF'ye hakemleri şikayet etti! İşte o 6 madde

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılı kulübün yönetimi, TFF'ye çıkarma yaptı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetici Erden Timur, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yaptığı toplantıda, hakemleri ayrıntılı bir şekilde, belge belge şikayet etti. İşte o maddeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 11:31 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 11:41
Galatasaray yönetimi TFF'ye hakemleri şikayet etti! İşte o 6 madde

Hürriyet'in haberine göre, ayrıca geride kalan 10 haftalık periyotta yaşanan birçok sıkıntılı pozisyon olmasına rağmen VAR'ın sadece Galatasaray maçlarında devreye girmediği vurgulanarak şu majör hatalar Büyükekşi'ye aktarıldı.

Galatasaray yönetimi TFF'ye hakemleri şikayet etti! İşte o 6 madde

GÖRÜNTÜLERLE BELGELEDiLER
1- Antalyaspor maçında VAR devreye girmedi. Fernando Muslera'nın pozisyonunda Galatasaray aleyhine haksız penaltı verildi.

Galatasaray yönetimi TFF'ye hakemleri şikayet etti! İşte o 6 madde

2- Giresunspor karşılaşmasında açık bir şekilde Emre Akbaba'nın ayağına basılmasına hatta kramponu çıkmasına rağmen penaltı verilmedi, VAR devreye girmedi.

Galatasaray yönetimi TFF'ye hakemleri şikayet etti! İşte o 6 madde

3- Ümraniye mücadelesinde Torreira'nın şutunda Glumac'ın koluna çarpan topta penaltı çalınmadı, VAR'dan da uyarı gelmedi.

Galatasaray yönetimi TFF'ye hakemleri şikayet etti! İşte o 6 madde

4- Trabzon deplasmanında Torreira'nın şutunda Larsen'in dirseğine çarpan topta penaltı es geçildi, VAR yine devrede yoktu.

Galatasaray yönetimi TFF'ye hakemleri şikayet etti! İşte o 6 madde

5- Aynı pozisyonda F.Bahçe-K.Gümrük maçında Caner'in eline çarpan topa penaltı verildi.

Galatasaray yönetimi TFF'ye hakemleri şikayet etti! İşte o 6 madde

6- Kayserispor maçının 28. saniyesinde tüm eski hakemlerin penaltı dediği pozisyonda VAR yine devreye girmedi.

Galatasaray yönetimi TFF'ye hakemleri şikayet etti! İşte o 6 madde

GALATASARAY'DAN GECE YARISI SERT AÇIKLAMA
G.Saray, ligde 10. haftanın tamamlanmasının ardından saat 01.26'da hakem kararlarını, MHK'yı ve özellikle Video Yardımcı Hakem Sistemi'ni (VAR) hedef alan sert bir açıklama yayımladı. 'Utanç Vesikası' başlıklı açıklamada şöyle denildi:

Galatasaray yönetimi TFF'ye hakemleri şikayet etti! İşte o 6 madde

"Gelinen noktada açıkça görülüyor ki, pozisyon tartışmalarını ortadan kaldırmak adına devreye sokulan VAR, adaletli bir yönetimden ziyade farklı amaçları meşrulaştırmaya çalışmak için yaratılan bir manipülasyon aracı olarak kullanılmaktadır.

Galatasaray yönetimi TFF'ye hakemleri şikayet etti! İşte o 6 madde

HATALARI TEK TEK NOT EDİYORUZ
G.Saray maçlarında kısa devre yaparcasına çalışmayan VAR'ın, utanma, hakkaniyet ve adalet duygusunu kaybetmiş art niyetli kişiler tarafından, belli takımların işine gelir şekilde uygulandığı gerçeği artık şüphe götürmez bir şekilde gün yüzüne çıkmıştır.

Galatasaray yönetimi TFF'ye hakemleri şikayet etti! İşte o 6 madde

Sistematik olarak kurguladığınız oyunun ilk günden beri farkındayız ve bu bilinçle sezon başından beri tüm hatalarınızı teker teker not ediyoruz.

Galatasaray yönetimi TFF'ye hakemleri şikayet etti! İşte o 6 madde

Bunları ortaya koyduğumuzda haklılığımız ortaya çıkacak.

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