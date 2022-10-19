Galatasaray yönetimi TFF'ye hakemleri şikayet etti! İşte o 6 madde

Hürriyet'in haberine göre, ayrıca geride kalan 10 haftalık periyotta yaşanan birçok sıkıntılı pozisyon olmasına rağmen VAR'ın sadece Galatasaray maçlarında devreye girmediği vurgulanarak şu majör hatalar Büyükekşi'ye aktarıldı.