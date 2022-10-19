Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Kastamonuspor maçı sonrası konuştu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur karşılaşmasında Galatasaray evinde Kastamonuspor'u 7-0 mağlup etti. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk maç sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Okan Buruk: Hem skor üretmek, hem de maç oynamak bizim için iyi oldu. Kupa'da da gördük, az süre alan oyuncuları görmüş olduk ve ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Oyun olarak görmek istediğimiz şeyi sahada yaptılar. Bütün alanlarda baskı yaptılar ve ciddiye aldılar. Fazla maç yapmamak istikrar kaybettiriyor. Burada oynamak daha önemli, rakip kim olursa olsun mücadele etmemiz gerekiyor. Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum, burada bizi yalnız bırakmadılar. Geçen hafta Süper Lig'de kazanamadık, inşallah hafta sonu kazanmak istiyoruz. Giresunspor maçı dışında oyunu kaybettiğimiz bir maç olmadı, gol atamadığımız tek maç da o maç. Bütün forvetlerimiz aynı tip oyuncular, onların da hazır olması bizim elimizi güçlendirecektir, 3 tane forvetin 2'sini sahaya atmak istiyoruz.

Kadrodaki rotasyon hakkında konuşan Buruk, "Elimizde çok fazla oyuncu var, bizim içinde çok zor. Geçen sezon 13'üncü olunca Türkiye Kupası'nda buradan başladık, oyuncuları da burada görebiliyoruz. ''Bu niye oynamıyor, o niye burada'' diye sorular soruluyor sürekli...Dünya Kupası'nın ardından haftada 2 maç oynayacağız, bütün oyuncuları sürekli görebileceğiz dönem olacak. Bütün oyuncuların seviyesini yukarıya çıkartmak istiyoruz." dedi.

"TÜRKİYE KUPASI BİZE YARADI"

Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele vermenin oyuncuları hazır tuttuğunu ifade eden Buruk, "Tek maç yaptığımız haftalarda kadro kurmak zor oluyordu, oyuncuları hazır tutmamız gerekiyordu böyle bir artı kulvarın olması bize yaradı. Geçen sezon 13'üncü olmak böyle bir kulvar doğurdu, her şer de bir hayır var diyelim. Oyuncularımın istekli ve arzusunun olmasını beni çok mutlu etti, ellerinden geleni yaptılar maçı ciddiye aldılar. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum, bugün bizi yalnız bırakmadılar. Rakip takım da sahada gerçekten çok iyi mücadele ettiler, teknik direktör Murat hocayı da tebrik ediyorum." dedi.

"TAKIMIMIZ GEÇ TOPLANDI"

Yeni takım ve geç bir araya geldiğini ifade eden Buruk, "İstikrar dan yanayım, tek kulvarda gidiyorduk Türkiye Kupası başladı, hem yarışıyorsunuz hem yeni oyuncuları içeriye katmaya çalışıyorsunuz. Takımımız çok geç toplandı, çok yeni bir takımız. Geçen sezondan çok az oyuncu kaldı, bizim bir denemelerimiz oluyor. Sizin de taraftarın da aklında bir kadro vardır, kaliteli oyuncularımız çok fazla, oyuna atabileceğimiz oyuncu çok fazla, Türk oyuncu kuralı da var üstüne. 2 maç üst üste kazandık, Adana Demirspor maçında da iyi oynadık ama kazanamadık, bir maç kaybedince herkesin bir fikri oluyor. Sosyal medyada 12 oyunculu, 2 Türk oyunculu kadrolar kuruyorlar. Bu sezonun en ciddi adaylarından biri Galatasaray, içeriyi karıştırmak için yapanlar da var. Geçen hafta bize yakışmayan, kabul etmeyeceğimiz bir oyun sergiledik, oyuncularıma da söyledim, Pazar gününe de taşıyacağız bu isteği. Türk, yabancı oyuncu fark etmeden değer veriyoruz, elimizde çok fazla oyuncu var, bazı oyuncuları dışarda bırakmak beni de üzüyor, ama bu tatlı üzüntü. 4-4-2 benim daha da önce kullandığım bir sistem, doğru oynadığınız ve istekli oynadığınız sürece başarılı bir sistem. Giresunspor maçında da denemiştik, son maçta da belli bir dönem kullandık. Doğru oynarsanız başarılı olacabilecek bir sistem, şu ana kadar bu maç haricinde katkı alamadık bu sistemden. Önde bastık, rakibi yukarıda karşıladık. Presi doğru bir şekilde yaptık, Sezon içerisinde kullanabileceğimiz bir sistem." dedi.

"AKADEMİDEN OYUNCULAR İSTİYORUZ"

Alt yapı içinde çalışmalar yaptığını aktaran Okan Buruk, "Moritz ile 2 haftadır görüşüyorduk, bazı görüşmeleri olmuştu. Onunla irtibat içerisindeydik. Bu takviyelere A Takım için bakmamalıyız, altyapımız da ve scoutluk yapacak diğer departmanlara destek olacak. Çok fazla oyuncumuz var, 29 oyuncu + 4 kaleci var takımımda altyapıdan oyuncuları takımımızda tutuyoruz, A Takım da tutmaya çalışıyorum onları. Akademiden oyuncuları istiyoruz. Çünkü bende oradan geldim, sürekli oradan oyuncu çıkarmak ve onlara eğitim vermek istiyoruz bunun için Moritz ile anlaştık. O da bu eğitimi verecek." dedi.