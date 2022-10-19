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GALATASARAY KASTAMONUSPOR ZTK MAÇI CANLI İZLE 📺 | Galatasaray - Kastamonuspor ZTK maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Galatasaray - Kastamonuspor maçıyla sürüyor. 3. tur maçında Aslan, Kastamonuspor'u Nef Stadyumu'nda konuk edecek. Müsabakada Yiğit Arslan düdük çalacak. Müsabakayı canlı izlemek isteyen futbolseverler, Galatasaray maçı izle, Galatasaray - Kastamonuspor maçı izle, A spor canlı izle gibi ifadeler ile canlı yayın bilgilerini araştıyor. Peki, Galatasaray - Kastamonuspor ZTK maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 12:01 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 12:21
GALATASARAY KASTAMONUSPOR ZTK MAÇI CANLI İZLE 📺 | Galatasaray - Kastamonuspor ZTK maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

GALATASARAY KASTAMONUSPOR CANLI | Ziraat Türkiye Kupası'nda üçüncü ön eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, 2. Lig ekiplerinden Kastamonuspor ile eşleşti. İki iddialı takımın heyecanlı karşılaşmasının tarihi de arama motorlarında en sık araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki GS Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

📺 GALATASARAY - KASTAMONUSPOR MAÇINI CANLI İZLE

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GALATASARAY – KASTAMONUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Kastamonuspor maçı 19 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'de oynanacak.

GALATASARAY – KASTAMONUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın, Kastamonuspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası üçüncü ön eleme turu karşılaşması A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

YİĞİT ARSLAN DÜDÜK ÇALACAK!

Nef Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray - Kastamonuspor müsabakasını Yiğit Arslan yönetecek. Yiğit Arslan'ın yardımcılıklarını Güner Mumcu Taştan ve Çağrıcan Pazarcıklı yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Feridun Daldaş üstlenecek.

TÜRKİYE KUPASINI DAHA ÖNCE 18 KEZ KAZANDI!

Galatasaray, 18 Türkiye Kupası'yla bu turnuvanın en çok şampiyon olan takımı unvanına sahip durumda. Galatasaray'ın hedefi 19. kez kupayı müzesine götürmek.

TEK MAÇ ELEME SİSTEMİ!

Turnuvada eliminasyon sistemi uygulanacak olup, tek maçta eşleşen ekiplerden kazanan taraf bir sonraki tura kalacak. Kaybeden takım ise turnuvaya veda edecek.

YUSUF - MATA - SEFEROVİC SAHADA!

Galatasaray, Kastamonuspor maçında yeni transferlerin birçoğuna şans verecek. İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i;

Okan, Dubois, Emin, Ross, E.Taşdemir, Berkan, Hamza, Rashica, Mata, Yusuf, Seferovic

ZTK 3. TUR MAÇ PROGRAMI:

ASpor CANLI YAYIN

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