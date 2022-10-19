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GALATASARAY KASTAMONUSPOR MAÇI - CANLI İZLE 📺 | Galatasaray - Kastamonuspor ZTK maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray ile Kastamonuspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında kozlarını paylaşacak. Nef Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Yiğit Arslan düdük çalacak. Galatasaray, son olarak Kayserispor'a 2-1 mağlup olmuştu. Aslan, hem kadroda yer alamayan futbolculara şans vermek hem de galibiyet alarak moral depolamak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Kastamonuspor ZTK maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 10:10 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 10:20
GALATASARAY KASTAMONUSPOR MAÇI - CANLI İZLE 📺 | Galatasaray - Kastamonuspor ZTK maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY KASTAMONUSPOR CANLI | Ziraat Türkiye Kupası'nda üçüncü ön eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, 2. Lig ekiplerinden Kastamonuspor ile eşleşti. İki iddialı takımın heyecanlı karşılaşmasının tarihi de arama motorlarında en sık araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki GS Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

📺 GALATASARAY - KASTAMONUSPOR MAÇINI CANLI İZLE

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GALATASARAY – KASTAMONUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Kastamonuspor maçı 19 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'de oynanacak.

GALATASARAY – KASTAMONUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın, Kastamonuspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası üçüncü ön eleme turu karşılaşması A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

YİĞİT ARSLAN DÜDÜK ÇALACAK!

Nef Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray - Kastamonuspor müsabakasını Yiğit Arslan yönetecek. Yiğit Arslan'ın yardımcılıklarını Güner Mumcu Taştan ve Çağrıcan Pazarcıklı yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Feridun Daldaş üstlenecek.

TÜRKİYE KUPASINI DAHA ÖNCE 18 KEZ KAZANDI!

Galatasaray, 18 Türkiye Kupası'yla bu turnuvanın en çok şampiyon olan takımı unvanına sahip durumda. Galatasaray'ın hedefi 19. kez kupayı müzesine götürmek.

TEK MAÇ ELEME SİSTEMİ!

Turnuvada eliminasyon sistemi uygulanacak olup, tek maçta eşleşen ekiplerden kazanan taraf bir sonraki tura kalacak. Kaybeden takım ise turnuvaya veda edecek.

YUSUF - MATA - SEFEROVİC SAHADA!

Galatasaray, Kastamonuspor maçında yeni transferlerin birçoğuna şans verecek. İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i;

Okan, Dubois, Emin, Ross, E.Taşdemir, Berkan, Hamza, Rashica, Mata, Yusuf, Seferovic

ZTK 3. TUR MAÇ PROGRAMI:

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