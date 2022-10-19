Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Okan Buruk'un doğum günü için kutlama mesajı yayınladı!

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Okan Buruk'un doğum günü için kutlama mesajı yayınladı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray Kulübü, teknik direktör Okan Buruk'un doğum gününü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 10:29
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Okan Buruk'un doğum günü için kutlama mesajı yayınladı!

Galatasaray Kulübü, teknik direktör Okan Buruk'un 49. yaş gününü yaptığı paylaşımla kutladı. Sarı-kırmızılı kulüp gönderisinde, genç teknik adamın kazandığı kupalara atıfta bulunarak "Bugün; altyapısından yetiştiği kulübümüzle futbolculuk döneminde birçok başarı kazanan, teknik direktörümüz Okan Buruk'un doğum günü! Nice mutlu yıllara Okan hoca" ifadelerine yer verdi.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Transferi menajeri duyurdu! Aslan bombayı patlatıyor...
Gaziantep'te servis minibüsü kazası: Bariyerlere ok gibi saplandı!
Menajeri G.Saray'ı resmen duyurdu! Transfer...
F.Bahçe'de Arda Güler zirvesi! 2 milyon euro...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray hakemleri şikayet etti! İşte o 6 madde
Menajeri G.Saray'ı resmen duyurdu! Transfer...
TUS tercihleri ne zaman 2022?
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KPSS sorgulama ekranı
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kocaelispor stadına kavuşuyor Kocaelispor stadına kavuşuyor 11:39
G.Saray hakemleri şikayet etti! İşte o 6 madde G.Saray hakemleri şikayet etti! İşte o 6 madde 11:31
Hatayspor - Düzcespor maçı saat kaçta? Hatayspor - Düzcespor maçı saat kaçta? 11:15
Samsunspor - Muş 1984 Muşspor maçı saat kaçta? Samsunspor - Muş 1984 Muşspor maçı saat kaçta? 11:04
Almanya Ismael'i konuşuyor! "Şaşırtıcı" Almanya Ismael'i konuşuyor! "Şaşırtıcı" 10:58
Trezeguet'den takımına övgü! Trezeguet'den takımına övgü! 10:48
Daha Eski
Menajeri G.Saray'ı resmen duyurdu! Transfer... Menajeri G.Saray'ı resmen duyurdu! Transfer... 10:38
G.Saray'dan Okan Buruk paylaşımı! G.Saray'dan Okan Buruk paylaşımı! 10:29
19 Ekim Çarşamba ZTK maçları 19 Ekim Çarşamba ZTK maçları 10:29
Boluspor - Fethiyespor maçı saat kaçta? Boluspor - Fethiyespor maçı saat kaçta? 10:26
F.Bahçe'de Arda Güler zirvesi! 2 milyon euro... F.Bahçe'de Arda Güler zirvesi! 2 milyon euro... 09:51
F.Bahçe Beko'nun konuğu Valencia Basket F.Bahçe Beko'nun konuğu Valencia Basket 09:48