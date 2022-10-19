GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Okan Buruk'un doğum günü için kutlama mesajı yayınladı!

Galatasaray Kulübü, teknik direktör Okan Buruk'un 49. yaş gününü yaptığı paylaşımla kutladı. Sarı-kırmızılı kulüp gönderisinde, genç teknik adamın kazandığı kupalara atıfta bulunarak "Bugün; altyapısından yetiştiği kulübümüzle futbolculuk döneminde birçok başarı kazanan, teknik direktörümüz Okan Buruk'un doğum günü! Nice mutlu yıllara Okan hoca" ifadelerine yer verdi.
Bugün; altyapısından yetiştiği kulübümüzle futbolculuk döneminde birçok başarı kazanan, teknik direktörümüz Okan Buruk'un doğum günü! 🎂— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 19, 2022
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 Süper Lig
🏆🏆🏆🏆🏆 Türkiye Kupası
🏆🏆🏆 TFF Süper Kupa
🏆 UEFA Kupası
🏆 UEFA Süper Kupa
Nice mutlu yıllara Okan Hoca! 🎉 pic.twitter.com/SZFo4uJed7