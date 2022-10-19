Galatasaray Gabriel Suazo transferini bitiriyor! Menajeri resmen açıkladı

Galatasaray, bir sol bek transferi yapmak istiyor ve bu bağlamda rotasını Güney Amerika'ya çevirdi.
Galatasaray, bir sol bek transferi yapmak istiyor ve bu bağlamda rotasını Güney Amerika'ya çevirdi.
Sarı kırmızılılar, Şili takımlarından Colo Colo'da forma giyen Gabriel Suazo ile ciddi şekilde ilgileniyor.
25 yaşındaki oyuncunun menajeri yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın Gabriel Suazo transferini bitirmek istediğini ve oyuncuyu izlediğini resmen duyurdu.
Öte yandan önümüzdeki kış transfer döneminde Galatasaray'ın, Suazo'yu renklerine katabileceği kaydedildi.
Konuya ilişkin konuşan Suazo'nun menajeri Alan Silberman, transferei ilişkin şu ifadelere yer verdi;
"Galatasaray, beni salı günü ikinci kez aradı.
Aslında, Viyana'da oynanan Şili - Katar maçında, Gabriel'i görmeye gelmişlerdi.
Galatasaray gibi büyük bir kulüple anlaşmak isterim, onlarla iki kez görüşmem oldu.
Viyana'da da Suazo'ya olan ilgileri devam etti. Her halükarda, bu transfer benim için artık 'somut' durumda."
MENAJERİNİN AMACI...
Öte yandan Silberman'ın Galatasaray'a teklifi de belli oldu. Görüşmelerde, Colo Colo'ya ara transferde Soazo için bonservis ödenmesi gerektiğini ifade etti.
Silberman konuya ilişkin, "Onlara olan cevabımda söyledim, sezon sonuna sözleşmesi sona eriyor ve bu transferde Colo Colo da yer almalı." ifadesini kullandı.
Gabriel Suazo'nun menajeri, konuşmasına şu sözlerle devam etti;
"Belçikalı Dries Mertens ve Mauro Icardi'yi aldılar. Son zamanlarda iyi değiller, bu doğru.
Şampiyonlar Ligi'ne katılmak veya Avrupa Ligi'nde yer almak onlar için ekonomik anlamda önemli. Bu sebepe iyi bir takım kurmak istiyorlar.
Herkesin iyiliği ve huzuru için umarım ki bu görüşmeler meyvesini verir. Transferin çok hızlı gerçekleşmesi için ısrar ediyorum çünkü bu operasyonu ben yürütüyorum.
Galatasaray'ın fikri çok çekici. Çünkü büyük bir kulüp. Avrupa'da yeniden rekabetçi olmak istiyorlar ve bu konuda ciddiler."