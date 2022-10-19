Haberler Galatasaray Galatasaray Gabriel Suazo transferini bitiriyor! Menajeri resmen açıkladı

Galatasaray Gabriel Suazo transferini bitiriyor! Menajeri resmen açıkladı

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların yaz transfer sezonunda da ilgilendiği Gabriel Suazo'ya dair flaş bir gelişme yaşandı. Suazo'nun menajeri yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın Gabriel Suazo transferini bitirmek için resmen devrede olduğunu duyurdu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 10:38 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 10:59
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Galatasaray Gabriel Suazo transferini bitiriyor! Menajeri resmen açıkladı

Galatasaray, bir sol bek transferi yapmak istiyor ve bu bağlamda rotasını Güney Amerika'ya çevirdi.

Galatasaray Gabriel Suazo transferini bitiriyor! Menajeri resmen açıkladı

Sarı kırmızılılar, Şili takımlarından Colo Colo'da forma giyen Gabriel Suazo ile ciddi şekilde ilgileniyor.

Galatasaray Gabriel Suazo transferini bitiriyor! Menajeri resmen açıkladı

25 yaşındaki oyuncunun menajeri yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın Gabriel Suazo transferini bitirmek istediğini ve oyuncuyu izlediğini resmen duyurdu.

Galatasaray Gabriel Suazo transferini bitiriyor! Menajeri resmen açıkladı

Öte yandan önümüzdeki kış transfer döneminde Galatasaray'ın, Suazo'yu renklerine katabileceği kaydedildi.

Galatasaray Gabriel Suazo transferini bitiriyor! Menajeri resmen açıkladı

Konuya ilişkin konuşan Suazo'nun menajeri Alan Silberman, transferei ilişkin şu ifadelere yer verdi;

Galatasaray Gabriel Suazo transferini bitiriyor! Menajeri resmen açıkladı

"Galatasaray, beni salı günü ikinci kez aradı.

Galatasaray Gabriel Suazo transferini bitiriyor! Menajeri resmen açıkladı

Aslında, Viyana'da oynanan Şili - Katar maçında, Gabriel'i görmeye gelmişlerdi.

Galatasaray Gabriel Suazo transferini bitiriyor! Menajeri resmen açıkladı

Galatasaray gibi büyük bir kulüple anlaşmak isterim, onlarla iki kez görüşmem oldu.

Galatasaray Gabriel Suazo transferini bitiriyor! Menajeri resmen açıkladı

Viyana'da da Suazo'ya olan ilgileri devam etti. Her halükarda, bu transfer benim için artık 'somut' durumda."

Galatasaray Gabriel Suazo transferini bitiriyor! Menajeri resmen açıkladı

MENAJERİNİN AMACI...
Öte yandan Silberman'ın Galatasaray'a teklifi de belli oldu. Görüşmelerde, Colo Colo'ya ara transferde Soazo için bonservis ödenmesi gerektiğini ifade etti.

Galatasaray Gabriel Suazo transferini bitiriyor! Menajeri resmen açıkladı

Silberman konuya ilişkin, "Onlara olan cevabımda söyledim, sezon sonuna sözleşmesi sona eriyor ve bu transferde Colo Colo da yer almalı." ifadesini kullandı.

Galatasaray Gabriel Suazo transferini bitiriyor! Menajeri resmen açıkladı

Gabriel Suazo'nun menajeri, konuşmasına şu sözlerle devam etti;

Galatasaray Gabriel Suazo transferini bitiriyor! Menajeri resmen açıkladı

"Belçikalı Dries Mertens ve Mauro Icardi'yi aldılar. Son zamanlarda iyi değiller, bu doğru.

Galatasaray Gabriel Suazo transferini bitiriyor! Menajeri resmen açıkladı

Şampiyonlar Ligi'ne katılmak veya Avrupa Ligi'nde yer almak onlar için ekonomik anlamda önemli. Bu sebepe iyi bir takım kurmak istiyorlar.

Galatasaray Gabriel Suazo transferini bitiriyor! Menajeri resmen açıkladı

Herkesin iyiliği ve huzuru için umarım ki bu görüşmeler meyvesini verir. Transferin çok hızlı gerçekleşmesi için ısrar ediyorum çünkü bu operasyonu ben yürütüyorum.

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