Cimbom'da B Planı Bielsa! Buruk ayrılırsa...

Son dönemde Okan Buruk'un geleceğiyle ilgili tartışmalar başladı. Sarı-kırmızılı yöneticiler, ayrılık ihtimalini kesin olarak reddediyor. Yönetim de Buruk'un yerine henüz bir teknik adamla görüşmedi. Ancak olası ayrılık ihtimali için gözler boştaki isimlere çevrildi. Boştaki Tedesco'ya şüpheli yaklaşılan sarıkırmızılılarda, oklar Marcelo Bielsa'yı gösteriyor.
Sondönemde Okan Buruk'un geleceğiyle ilgili tartışmalar başladı. Sarı-kırmızılı yöneticiler, ayrılık ihtimalini kesin olarak reddediyor. Yönetim de Buruk'un yerine henüz bir teknik adamla görüşmedi. Ancak olası ayrılık ihtimali için gözler boştaki isimlere çevrildi. Boştaki Tedesco'ya şüpheli yaklaşılan sarı-kırmızılılarda, oklar Marcelo Bielsa'yı gösteriyor. Leeds'den geçtiğimiz şubat ayında ayrılan 67 yaşındaki Arjantinli hoca, en kuvvetli aday olarak gözüküyor.