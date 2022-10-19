Haberler Galatasaray 7-0 biten maçta gündem olan Galatasaraylı taraftarın kim olduğu ortaya çıktı!

7-0 biten maçta gündem olan Galatasaraylı taraftarın kim olduğu ortaya çıktı!

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Kastamonuspor'u 7-0 yendiği maçta kameralara yansıyan bir kadın taraftar kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Maç sonrası o taraftarın kim olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 01:18 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 01:26
7-0 biten maçta gündem olan Galatasaraylı taraftarın kim olduğu ortaya çıktı!

Türkiye Kupası 3. Tur maçında Galatasaray Kastamonuspor ile NEF Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maçı 7-0'lık farklı skorla kazanarak tur atlayan sarı kırmızılı ekibin zaferi sonrası sosyal medyada alınan galibiyetin yanı sıra bir kadın taraftar da en çok konuşulanlar arasına girdi.

Galatasaray'ın golleri sonrası tribünde gol sevinci yaşayan ve görüntüleri sosyal medyada viral olan taraftarın oyuncu Devrim Özkan olduğu ortaya çıktı. Güzel oyuncu, maça gittiği anları Instagram hesabından da paylaştı.

DEVRİM ÖZKAN KİMDİR?

Devrim Özkan 1998 yılında Muğla'da dünyaya geldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı 2.sınıfta eğitimini sürdüren Devrim Özkaya, ilk olarak Rüya dizisiyle dikkatleri üzerine çekti. Ceyhun Mengiroğlu ve Hazal Filiz Küçükköse'nin başrollerini paylaştığı bu dizide entrikacı, çıkarları için kötülük yapmaktan çekinmeyen İpek Giray'ı canlandırdı. Devrim Özkan asıl çıkışını ise TRT 1 ekranlarında yayınlanan Vuslat dizisiyle yaptı.

Genç oyuncu, Kadir Doğulu, Mehmet Özgür, Ümit Kantarcı ve Baran Bölükbaşı'nın oyuncu kadrosunda yer aldığı Vuslat dizisinde Feride'yi canlandırdı. Ramo dizisinde Nehir karakterine hayat verdi.

DEVRİM ÖZKAN BOYU, KİLOSU, BURCU…

Güzel oyuncu 1.73 boyunda ve 52 kilodur. Oyuncunun Başak burcu olduğu biliniyor.

DİĞER
Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler ilk bebekleri için gün sayıyor! Ünlü çiftten yeni pozlar!
Kuruluş Osman 102. bölüm fragmanı nefes kesti: “Girmeye çalıştığın bu topraklar senin gibilerin leşleriyle dolu”
Galatasaray gol yağmuru ile üst turda!
Fransızlar sıraya girdi! 15 milyon Euro...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray gol yağmuru ile üst turda!
G.Saray - Kastamonu ÖZET İZLE
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! (19 Ekim)
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!
Canlı döviz kuru takibi (19 Ekim 2022)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray - Kastamonu ÖZET İZLE G.Saray - Kastamonu ÖZET İZLE 00:41
R. Madrid namağlup liderliğini sürdürdü R. Madrid namağlup liderliğini sürdürdü 00:27
ManU sahasında Tottenham'ı 2 golle devirdi! ManU sahasında Tottenham'ı 2 golle devirdi! 00:24
Bayern Münih'in kupada da affı yok! Bayern Münih'in kupada da affı yok! 00:13
Hannover'i deviren B. Dortmund 3. Tur'da! Hannover'i deviren B. Dortmund 3. Tur'da! 00:07
Liverpool evinde hata yapmadı! Liverpool evinde hata yapmadı! 23:54
Daha Eski
Sociedad tek golle güldü! Sociedad tek golle güldü! 23:37
Okan Buruk maç bitince tribünlere koştu ve... Okan Buruk maç bitince tribünlere koştu ve... 23:35
Ross: Taraftarın önünde oynamaktan keyif aldım Ross: Taraftarın önünde oynamaktan keyif aldım 23:30
Valladolid evinde 4 köşe! Valladolid evinde 4 köşe! 23:29
Rashica: Daha farklı da olabilirdi! Rashica: Daha farklı da olabilirdi! 23:23
Cadiz ile R. Betis yenişemedi Cadiz ile R. Betis yenişemedi 23:20