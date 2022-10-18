Haberler Galatasaray Wanda Nara'dan Icardi hakkında çarpıcı sözler! "Tek temsilci bendim"

Wanda Nara'dan Icardi hakkında çarpıcı sözler! "Tek temsilci bendim"

Son dakika haberleri... Wanda Nara, Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Sarı-kırmızılılara transfer süreci hakkında da konuşan Wanda, "Transfer süreçlerinde bazen aracılar oluyor ancak Mauro'nun Türkiye'ye transferinde tek temsilci bendim." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 17:01
Wanda Nara'dan Icardi hakkında çarpıcı sözler! "Tek temsilci bendim"

Wanda, "Transfer süreçlerinde bazen aracılar oluyor ancak Mauro'nun Türkiye'ye transferinde tek temsilci bendim.

Wanda Nara'dan Icardi hakkında çarpıcı sözler! "Tek temsilci bendim"

Sadece ben. Benim hakkımda istediklerini söyleyebilirler ancak Avrupa'daki faturalarım belli, işimde her zaman en iyisini yaparım." dedi.

Wanda Nara'dan Icardi hakkında çarpıcı sözler! "Tek temsilci bendim"

Galatasaray'a transfer olan Icardi'nin kötü bir durumda olduğuna katılmadığını söyleyen Nara, "Sezon başında, yeni bir takıma ve maceraya yelken açmak istiyordu.

Wanda Nara'dan Icardi hakkında çarpıcı sözler! "Tek temsilci bendim"

Mauro'nun önceliği futbol oynayabilmek ve şu anda gittiği takımla ayrıldığı takım arasında çok da büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Wanda Nara'dan Icardi hakkında çarpıcı sözler! "Tek temsilci bendim"

Wanda Nara, Icardi'nin kariyeri için her şeyi yaptığını söyledi.

Wanda Nara'dan Icardi hakkında çarpıcı sözler! "Tek temsilci bendim"

Wanda, "Mauro için bir tek kramponları giyip sahaya çıkmadığım kaldı.

Wanda Nara'dan Icardi hakkında çarpıcı sözler! "Tek temsilci bendim"

Benim işim ona bulabileceği en iyi sözleşmeyi bulmak ve şu anda Arjantin Milli Takımı'ndaki oyuncuların yarısından daha iyi bir sözleşmeye sahip.

Wanda Nara'dan Icardi hakkında çarpıcı sözler! "Tek temsilci bendim"

Tekrar söylüyorum; Mauro eskisi gibi harika bir golcü olabilir ancak her şey ona bağlı.

Wanda Nara'dan Icardi hakkında çarpıcı sözler! "Tek temsilci bendim"

Ben onun için evrak işleriyle uğraşıyorum, onun da sahada uğraşması gerek." sözlerini sarf etti.

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