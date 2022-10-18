Skorda sonlarda

En büyük problemlerden biri gol yollarında yaşanıyor. İcardi, Mertens, Seferovic, Gomis yıldızlara rağmen 9 maçta sadece 10 gol atıldı. En az gol atan takımlar arasına girildi. Bu yönden dikkat çeken sarı-kırmızılılar, ilk 10 ekip arasında Kasımpaşa'dan sonra en az skor üreten takım oldu.
En büyük problemlerden biri gol yollarında yaşanıyor. İcardi, Mertens, Seferovic, Gomis yıldızlara rağmen 9 maçta sadece 10 gol atıldı. En az gol atan takımlar arasına girildi. Bu yönden dikkat çeken sarı-kırmızılılar, ilk 10 ekip arasında Kasımpaşa'dan sonra en az skor üreten takım oldu.