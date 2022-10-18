Okan Buruk'tan dev rotasyon! İşte Galatasaray'ın Kastamonuspor maçı 11'i

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında çarşamba günü sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında çarşamba günü sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor ile karşı karşıya gelecek.
Çarşamba günü Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.
Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
Statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
Karşılaşmayı kazanan takım, 4. tura yükselecek.
Süper Lig'de geçen sezonu 13. sırada bitiren Galatasaray, kupaya bu turdan dahil oldu. GMG Kastamonuspor, 2. turdan başladığı kupada Nevşehir Belediyespor'u eleyerek 3. turda yükseldi.
GALATASARAY KUPAYI EN FAZLA KAZANAN TAKIM
Galatasaray, 18 kezle Türkiye Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanını taşıyor.
Sarı-kırmızılı ekip, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.
Galatasaray toplamda 23 kez final oynarken, 18 kez kazanan taraf oldu.
Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda geçen sezon 5. turda Denizlispor'a elendi. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Kastamonuspor maçında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte sarı-kırmızılıların GMG Kastamonuspor maçı muhtemel 11'i...
OKAN KOCUK
LEO DUBOIS
BARIŞ ALPER YILMAZ
KEREM AKTÜRKOĞLU
HARIS SEFEROVIC