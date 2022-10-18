Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan dev rotasyon! İşte Galatasaray'ın Kastamonuspor maçı 11'i

Okan Buruk'tan dev rotasyon! İşte Galatasaray'ın Kastamonuspor maçı 11'i

Son dakika Galatasaray haberleri. Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Galatasaray sahasında GMG Kastamonuspor'u konuk edecek. Rakibini devirerek bir üst tura yükselmek isteyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. Buruk'un geçtiğimiz cumartesi günü oynanan Yukatel Kayserispor maçının kadrosunda önemli değişiklikler yapacağı öğrenildi. İşte Galatasaray'ın GMG Kastamonuspor maçı muhtemel 11'i... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 11:44
Okan Buruk'tan dev rotasyon! İşte Galatasaray'ın Kastamonuspor maçı 11'i

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında çarşamba günü sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor ile karşı karşıya gelecek.

Okan Buruk'tan dev rotasyon! İşte Galatasaray'ın Kastamonuspor maçı 11'i

Çarşamba günü Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.

Okan Buruk'tan dev rotasyon! İşte Galatasaray'ın Kastamonuspor maçı 11'i

Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Okan Buruk'tan dev rotasyon! İşte Galatasaray'ın Kastamonuspor maçı 11'i

Statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Okan Buruk'tan dev rotasyon! İşte Galatasaray'ın Kastamonuspor maçı 11'i

Karşılaşmayı kazanan takım, 4. tura yükselecek.

Okan Buruk'tan dev rotasyon! İşte Galatasaray'ın Kastamonuspor maçı 11'i

Süper Lig'de geçen sezonu 13. sırada bitiren Galatasaray, kupaya bu turdan dahil oldu. GMG Kastamonuspor, 2. turdan başladığı kupada Nevşehir Belediyespor'u eleyerek 3. turda yükseldi.

Okan Buruk'tan dev rotasyon! İşte Galatasaray'ın Kastamonuspor maçı 11'i

GALATASARAY KUPAYI EN FAZLA KAZANAN TAKIM

Galatasaray, 18 kezle Türkiye Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanını taşıyor.

Okan Buruk'tan dev rotasyon! İşte Galatasaray'ın Kastamonuspor maçı 11'i

Sarı-kırmızılı ekip, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.

Okan Buruk'tan dev rotasyon! İşte Galatasaray'ın Kastamonuspor maçı 11'i

Galatasaray toplamda 23 kez final oynarken, 18 kez kazanan taraf oldu.

Okan Buruk'tan dev rotasyon! İşte Galatasaray'ın Kastamonuspor maçı 11'i

Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda geçen sezon 5. turda Denizlispor'a elendi. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Kastamonuspor maçında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte sarı-kırmızılıların GMG Kastamonuspor maçı muhtemel 11'i...


Okan Buruk'tan dev rotasyon! İşte Galatasaray'ın Kastamonuspor maçı 11'i

OKAN KOCUK

Okan Buruk'tan dev rotasyon! İşte Galatasaray'ın Kastamonuspor maçı 11'i

LEO DUBOIS

Okan Buruk'tan dev rotasyon! İşte Galatasaray'ın Kastamonuspor maçı 11'i

EMİN BAYRAM

Okan Buruk'tan dev rotasyon! İşte Galatasaray'ın Kastamonuspor maçı 11'i

ABDÜLKERİM BARDAKCI

Okan Buruk'tan dev rotasyon! İşte Galatasaray'ın Kastamonuspor maçı 11'i

KAZIMCAN KARATAŞ

Okan Buruk'tan dev rotasyon! İşte Galatasaray'ın Kastamonuspor maçı 11'i

LUCAS TORREIRA

Okan Buruk'tan dev rotasyon! İşte Galatasaray'ın Kastamonuspor maçı 11'i

BERKAN KUTLU

Okan Buruk'tan dev rotasyon! İşte Galatasaray'ın Kastamonuspor maçı 11'i

JUAN MATA

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