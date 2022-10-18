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Kupa için hazırlanıyor

Kayserispor yenilgisinden sonra 1 gün izin yapan G.Saray, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yarın Kastamonuspor ile oynayacağı maçın hazırlıkları başladı. 5'e 2 pas çalışması yapılan idman, geniş alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Sarı-kırmızılılar, Kastamonuspor mücadelesinin hazırlıklarını bugün tamamlayacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 06:50
Kupa için hazırlanıyor
Kayserispor yenilgisinden sonra 1 gün izin yapan G.Saray, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yarın Kastamonuspor ile oynayacağı maçın hazırlıkları başladı. 5'e 2 pas çalışması yapılan idman, geniş alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Sarı-kırmızılılar, Kastamonuspor mücadelesinin hazırlıklarını bugün tamamlayacak.
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