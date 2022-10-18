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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye göndermeli paylaşım! "Adaletten korkanlar belli"

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermeli bir paylaşım geldi. Sarı-kırmızılılar sosyal medya hesabından, "Adaletten korkanlar belli oldu. Heyecana gerek yok..." ifadelerini kullandı. İşte o paylaşım...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 17:54 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 18:02
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye göndermeli paylaşım! "Adaletten korkanlar belli"

Galatasaray, VAR sistemi ile ilgili açıklamanın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama daha yaptı.

Fenerbahçe'nin "Hezeyana gerek yok" adlı açıklamasının ardından sarı-kırmızılılar, "Adaletten korkanlar belli oldu. Heyecana gerek yok… #TürkFutboluİçinAdalet" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın bu paylaşımına sarı-kırmızılı taraftarlar çok sayıda beğeni ve yorum yaptı.

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