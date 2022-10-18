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Galatasaray'da oklar Okan Buruk'a döndü! O sorun...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, yaz transfer sezonunda oldukça kaliteli bir kadro kurarken, Oliveira, Torreira, Mertens, Icardi, Seferovic, Mata gibi yıldızları transfer etmiş ve rakiplerine adeta 'korku' salmıştı. Okan Buruk yönetiminde yapılan bu transferlerden istenen verim alınamadı. Bununla beraber Galatasaray'da oklar Okan Buruk'a döndü. İşte problemlerin ana maddesi ve o yaşananlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 14:14
Galatasaray'da oklar Okan Buruk'a döndü! O sorun...

Galatasaray için Süper Lig'de 9 maç geride kalırken geniş bir kadroya sahip olan teknik direktör Okan Buruk, ne ideal 11'ini ne de oyun şablonunu bulabildi.

Galatasaray'da oklar Okan Buruk'a döndü! O sorun...

Takımın özellikle orta saha hattı ve 1. golcüsü kim, 9. hafta geride kalırken netleşemedi.

Galatasaray'da oklar Okan Buruk'a döndü! O sorun...

Buruk bu bölgede 3 farklı santrforuna görev verdi fakat as golcüsünü hâlâ bulamadı.

Galatasaray'da oklar Okan Buruk'a döndü! O sorun...

GOLCÜ KiM BELLi DEĞiL
İlk 4 haftada 11'de şans verilen Haris Seferovic devre dışı kaldı.

Galatasaray'da oklar Okan Buruk'a döndü! O sorun...

37 yaşındaki Bafetimbi Gomis, attığı gollerle 11'e sonradan monte edilse de fizik gücü eksikliği nedeniyle kenara alındı.

Galatasaray'da oklar Okan Buruk'a döndü! O sorun...

Özel hayatı ile fırtınalı günler yaşayan Mauro Icardi, Kayseri deplasmanında varlık gösteremedi.

Galatasaray'da oklar Okan Buruk'a döndü! O sorun...

Hürriyet'in derlediği habere göre, Icardi'nin yarattığı hayal kırıklığı ile dokuzuncu haftayı geride bırakan "Galatasaray'ın birinci golcüsü kim?" halen yanıt bulunamadı.

Galatasaray'da oklar Okan Buruk'a döndü! O sorun...

Galatasaray'ın bir türlü istediği verimi alamayıp ideal üçlüsünü bulamadığı bölge ise orta saha hattı.

Galatasaray'da oklar Okan Buruk'a döndü! O sorun...

4 hafta üst üste Sergio Oliveira-Torreira ve Mertens ile oynayan Okan Buruk, Adana ve Kayseri deplasmanında bu bölgede de değişime gitti.

Galatasaray'da oklar Okan Buruk'a döndü! O sorun...

Mertens'in halen skora katkı yapamaması, Mata'nın Kayseri deplasmanında etkisiz kalması, Oliviera'nın ise oynadığı maçlarda defansif aksiyonlarda zayıf kalması ile Okan Buruk henüz orta saha kurgusunu da oluşturamadı.

Galatasaray'da oklar Okan Buruk'a döndü! O sorun...

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Galatasaray'da oklar Okan Buruk'a döndü! O sorun...

Ümraniyespor 0-1 Galatasaray
Trabzonspor 0-0 Galatasaray

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