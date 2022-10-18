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GALATASARAY KASTAMONUSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Galatasaray - Kastamonuspor ZTK maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Galatasaray ile Kastamonuspor karşı karşıya gelecek. Son olarak Kayserispor'a mağlup olan Galatasaray, Kastamonuspor'u yenerek moral bulmak istiyor. Kastamonuspor ise kazanarak taraftarını mutlu etmek istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Kastamonuspor ZTK maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 16:05 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 16:11
GALATASARAY KASTAMONUSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Galatasaray - Kastamonuspor ZTK maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

GALATASARAY KASTAMONUSPOR CANLI | Ziraat Türkiye Kupası'nda üçüncü ön eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, 2. Lig ekiplerinden Kastamonuspor ile eşleşti. İki iddialı takımın heyecanlı karşılaşmasının tarihi de arama motorlarında en sık araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki GS Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

GALATASARAY – KASTAMONUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Kastamonuspor maçı 19 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'de oynanacak.

GALATASARAY – KASTAMONUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın, Kastamonuspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası üçüncü ön eleme turu karşılaşması A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

ZTK 3. TUR MAÇ PROGRAMI:

ASpor CANLI YAYIN

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