Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan takıma net mesaj! Bu sözlerle uyardı

Okan Buruk'tan takıma net mesaj! Bu sözlerle uyardı

Okan Buruk, takımın yıldızlarına mesaj verdi: “G.Saray’a şampiyonluk için geldim. Siz de bu hedef doğrultusunda transfer
edildiniz. Artık böyle kayıplar istemiyorum. Sezonu kupayla noktalayacağız."

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 06:50
Okan Buruk'tan takıma net mesaj! Bu sözlerle uyardı

Ligde istikrarı yakalayamayan G.Saray, Kayserispor yenilgisinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Yol kazası yaptıklarını düşünen Teknik Direktör Okan Buruk, takımı kısa sürede ayağa kaldıracağına inanıyor. Tecrübeli hoca, etkili ayaklara sahip olan G.Saray'ın ligde Alanyaspor maçıyla çıkışa geçmesi için kolları sıvadı. Kayserispor karşılaşmasının ardından sert uyarılarda bulunan Buruk, bu kez takımın yıldız oyuncularıyla özel bir toplantı yaptı. Mertens, İcardi, Mata ve Gomis gibi isimlerin başı çektiği görüşmede yıldız isimlerin performansı sorgulandı.

HEDEFE İNANCIM AZALMADI

G.saray'a şampiyonluk yaşamak için geldiğini belirten Okan Buruk, oyunculara da bu hedef için transfer edildiklerini hatırlattı. İpi göğüsleyeceklerine inandığını ifade eden tecrübeli hoca, "Bu hedefe olan inancım azalmadı. Lig uzun bir maraton, kayıplar yaşanacaktır. Önemli olan hatalardan ders çıkartmak. Sizin gibi yetenekli ve kariyerli oyunculardan daha iyi performans bekliyorum. Artık böyle kayıplar istemiyorum. Size güveniyorum, sezonu şampiyon olarak noktalayacağız" diyerek yıldızları motive etti.

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