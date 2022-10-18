53 dakika üstün!

Aslan, bu sezon maçları önde götürmeyi başaramıyor. 9 maçta 810 dakika mücadele eden sarı-kırmızılılar, sadece 53 dakikalık kısımda skor olarak öndeydi. Galibiyet gollerini oyunun son bölümünde bulan G.Saray, karşılaşmaları baştan sona domine etmeyi başaramadı.
Aslan, bu sezon maçları önde götürmeyi başaramıyor. 9 maçta 810 dakika mücadele eden sarı-kırmızılılar, sadece 53 dakikalık kısımda skor olarak öndeydi. Galibiyet gollerini oyunun son bölümünde bulan G.Saray, karşılaşmaları baştan sona domine etmeyi başaramadı.