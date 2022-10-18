Haberler Galatasaray 53 dakika üstün!

53 dakika üstün!

Aslan, bu sezon maçları önde götürmeyi başaramıyor. 9 maçta 810 dakika mücadele eden sarı-kırmızılılar, sadece 53 dakikalık kısımda skor olarak öndeydi. Galibiyet gollerini oyunun son bölümünde bulan G.Saray, karşılaşmaları baştan sona domine etmeyi başaramadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 06:50
53 dakika üstün!
Aslan, bu sezon maçları önde götürmeyi başaramıyor. 9 maçta 810 dakika mücadele eden sarı-kırmızılılar, sadece 53 dakikalık kısımda skor olarak öndeydi. Galibiyet gollerini oyunun son bölümünde bulan G.Saray, karşılaşmaları baştan sona domine etmeyi başaramadı.
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