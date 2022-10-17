Yusuf Demir nerede?

Yönetimin Avusturya Milli Takımı’nda yer aldığı için yabancı statüsünde yer alan Yusuf Demir’in yerli olarak oynaması için TFF’ye baskı kurduğu Yusuf Demir kayıplara karıştı. Ligde son maçına 5. haftadaki Konyaspor karşısında çıkan 19 yaşındaki oyuncu, ardından Adana Demir maçında sakatlığı nedeniyle yoktu. Kayseri’ye karşı ise 21 kişilik kadroya giremedi. Büyük beklentilerin olduğu Yusuf’un ortadan kaybolması kafa karıştırdı.
Yönetimin Avusturya Milli Takımı'nda yer aldığı için yabancı statüsünde yer alan Yusuf Demir'in yerli olarak oynaması için TFF'ye baskı kurduğu Yusuf Demir kayıplara karıştı. Ligde son maçına 5. haftadaki Konyaspor karşısında çıkan 19 yaşındaki oyuncu, ardından Adana Demir maçında sakatlığı nedeniyle yoktu. Kayseri'ye karşı ise 21 kişilik kadroya giremedi. Büyük beklentilerin olduğu Yusuf'un ortadan kaybolması kafa karıştırdı.