Yunus Akgün geri gidiyor!

Geçen sezon Adana Demirspor’un yıldızı olan Yunus Akgün’ün bu yıl da G.Saray’da şov yapması bekleniyordu. Hazırlık maçlarında sarı-kırmızılı ekibin en etkili isimlerinden olan genç oyuncu, taraftarları da heyecanlandırıyordu. Fakat 22 yaşındaki oyuncuya sezona girer girmez bir haller oldu. 8 maçta golü olmayan ve 1 asist yapabilen Yunus’un performansının giderek geriye gitmesi kafalarda soru işaretlerine neden oluyor.
Geçen sezon Adana Demirspor'un yıldızı olan Yunus Akgün'ün bu yıl da G.Saray'da şov yapması bekleniyordu. Hazırlık maçlarında sarı-kırmızılı ekibin en etkili isimlerinden olan genç oyuncu, taraftarları da heyecanlandırıyordu. Fakat 22 yaşındaki oyuncuya sezona girer girmez bir haller oldu. 8 maçta golü olmayan ve 1 asist yapabilen Yunus'un performansının giderek geriye gitmesi kafalarda soru işaretlerine neden oluyor.