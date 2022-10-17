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Yunus Akgün geri gidiyor!

Geçen sezon Adana Demirspor’un yıldızı olan Yunus Akgün’ün bu yıl da G.Saray’da şov yapması bekleniyordu. Hazırlık maçlarında sarı-kırmızılı ekibin en etkili isimlerinden olan genç oyuncu, taraftarları da heyecanlandırıyordu. Fakat 22 yaşındaki oyuncuya sezona girer girmez bir haller oldu. 8 maçta golü olmayan ve 1 asist yapabilen Yunus’un performansının giderek geriye gitmesi kafalarda soru işaretlerine neden oluyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
Yunus Akgün geri gidiyor!
Geçen sezon Adana Demirspor'un yıldızı olan Yunus Akgün'ün bu yıl da G.Saray'da şov yapması bekleniyordu. Hazırlık maçlarında sarı-kırmızılı ekibin en etkili isimlerinden olan genç oyuncu, taraftarları da heyecanlandırıyordu. Fakat 22 yaşındaki oyuncuya sezona girer girmez bir haller oldu. 8 maçta golü olmayan ve 1 asist yapabilen Yunus'un performansının giderek geriye gitmesi kafalarda soru işaretlerine neden oluyor.
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