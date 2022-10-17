Terim’i geçemedi

Geçen sezonu 13.sırada tamamlayan G.Saray, ilk 9 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle 17 puan elde etmişti. Fatih Terim, takımıyla grup lideri olarak üst tura çıktığı Avrupa Ligi'nde çok başarılı bir performansa imza atmıştı. Transfer döneminde 13 oyuncuyu kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, ilk 9 maçta geçen sezonu geçemedi. Okan Buruk yönetimindeki G.Saray, yine 17 puana ulaşarak geçen yılla aynı kaldı.
Geçensezonu 13.sırada tamamlayan G.Saray, ilk 9 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle 17 puan elde etmişti. Fatih Terim, takımıyla grup lideri olarak üst tura çıktığı Avrupa Ligi'nde çok başarılı bir performansa imza atmıştı. Transfer döneminde 13 oyuncuyu kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, ilk 9 maçta geçen sezonu geçemedi. Okan Buruk yönetimindeki G.Saray, yine 17 puana ulaşarak geçen yılla aynı kaldı.