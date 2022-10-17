Şanssız Kazımcan

Kayserispor karşısında Teknik Direktör Okan Buruk’un savunmanın solunda şans verdiği Kazımcan Karataş, beklenen performansı veremedi. Takım arkadaşlarının sezonun en kötü futboluna imza atması da genç oyuncunun şanssızlığı oldu. Savunmada çok açık veren Kazımcan’ın heyecanlı hali de dikkat çekti. 6 ortasının 2’sinde isabet yakalayan genç isim, 9 ikili mücadelenin 4’ünü kazanabildi.
Kayserispor karşısında Teknik Direktör Okan Buruk'un savunmanın solunda şans verdiği Kazımcan Karataş, beklenen performansı veremedi. Takım arkadaşlarının sezonun en kötü futboluna imza atması da genç oyuncunun şanssızlığı oldu. Savunmada çok açık veren Kazımcan'ın heyecanlı hali de dikkat çekti. 6 ortasının 2'sinde isabet yakalayan genç isim, 9 ikili mücadelenin 4'ünü kazanabildi.