Rashica da yapamadı

Yabancı sınırı nedeniyle şans bulamayan Milot Rashica, Kayserispor maçında ikinci yarıda oyuna girdi. Sürekli kanat değiştiren Kosovalı oyuncu, beklenen katkıyı yapamadı. 3 ortasında 2 isabet tutturan Rashica, takım arkadaşlarına da 2 şut pası verdi. 12 ikili mücadelenin ise sadece 4’ünü kazanabildi. Tekniğiyle dikkat çeken başarılı oyuncu, gelecek maçlarda Teknik Direktör Okan Buruk’un ilk 11 tercihleri arasında yer alabilir.
Yabancı sınırı nedeniyle şans bulamayan Milot Rashica, Kayserispor maçında ikinci yarıda oyuna girdi. Sürekli kanat değiştiren Kosovalı oyuncu, beklenen katkıyı yapamadı. 3 ortasında 2 isabet tutturan Rashica, takım arkadaşlarına da 2 şut pası verdi. 12 ikili mücadelenin ise sadece 4'ünü kazanabildi. Tekniğiyle dikkat çeken başarılı oyuncu, gelecek maçlarda Teknik Direktör Okan Buruk'un ilk 11 tercihleri arasında yer alabilir.