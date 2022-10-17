Oliveira'dan 45 dakikalık şov

Son maçlarda yedek soyunan Sergio Oliveira, Kayserispor karşısında da 46’da oyuna girdi. Portekizli oyuncu, sarı-kırmızılı ekip adına sahanın en iyisi oldu. 60 kez topla buluştuğu maçta yüzde 77 isabetle 30 başarılı pas veren Oliveira, 10 ortasının 5’inde takım arkadaşlarını topla buluşturdu. Tam 5 kilit pas verdiği maçta girdiği 5 ikili mücadelenin 3’ünü kazandı. 30 yaşındaki oyuncunun neden oynamadığı başlıca eleştiriler arasındaydı.
Son maçlarda yedek soyunan Sergio Oliveira, Kayserispor karşısında da 46'da oyuna girdi. Portekizli oyuncu, sarı-kırmızılı ekip adına sahanın en iyisi oldu. 60 kez topla buluştuğu maçta yüzde 77 isabetle 30 başarılı pas veren Oliveira, 10 ortasının 5'inde takım arkadaşlarını topla buluşturdu. Tam 5 kilit pas verdiği maçta girdiği 5 ikili mücadelenin 3'ünü kazandı. 30 yaşındaki oyuncunun neden oynamadığı başlıca eleştiriler arasındaydı.