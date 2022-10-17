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Oliveira'dan 45 dakikalık şov

Son maçlarda yedek soyunan Sergio Oliveira, Kayserispor karşısında da 46’da oyuna girdi. Portekizli oyuncu, sarı-kırmızılı ekip adına sahanın en iyisi oldu. 60 kez topla buluştuğu maçta yüzde 77 isabetle 30 başarılı pas veren Oliveira, 10 ortasının 5’inde takım arkadaşlarını topla buluşturdu. Tam 5 kilit pas verdiği maçta girdiği 5 ikili mücadelenin 3’ünü kazandı. 30 yaşındaki oyuncunun neden oynamadığı başlıca eleştiriler arasındaydı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
Oliveira'dan 45 dakikalık şov
Son maçlarda yedek soyunan Sergio Oliveira, Kayserispor karşısında da 46'da oyuna girdi. Portekizli oyuncu, sarı-kırmızılı ekip adına sahanın en iyisi oldu. 60 kez topla buluştuğu maçta yüzde 77 isabetle 30 başarılı pas veren Oliveira, 10 ortasının 5'inde takım arkadaşlarını topla buluşturdu. Tam 5 kilit pas verdiği maçta girdiği 5 ikili mücadelenin 3'ünü kazandı. 30 yaşındaki oyuncunun neden oynamadığı başlıca eleştiriler arasındaydı.
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