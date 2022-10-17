Ne yaptın Midtsjö!

Kayseri maçında ilk 11’de çıkan Fredrik Midtsjö’nün rakamları şok etti. 46’da oyundan alınan Norveçli orta saha, sahada hayalet gibi gezindi. İkili mücadele, top kapma, uzaklaştırma, pas arası ve şut pası gibi istatistiklerde sıfır çekerek oyundan çıktı.
Kayseri maçında ilk 11'de çıkan Fredrik Midtsjö'nün rakamları şok etti. 46'da oyundan alınan Norveçli orta saha, sahada hayalet gibi gezindi. İkili mücadele, top kapma, uzaklaştırma, pas arası ve şut pası gibi istatistiklerde sıfır çekerek oyundan çıktı.