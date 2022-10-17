Haberler Galatasaray Mohamed yine attı

Mohamed yine attı

Nantes'a kiralanan Mostafa Mohamed, 11. haftada oynanan Brest mücadelesini boş geçmedi. 84 dakika sahada kalan Mısırlı oyuncu, bu maçta takımınının üçüncü golünü kaydetti. Ligdeki 3'üncü, tüm kulvarlardaki 4'üncü golünü attı. Mücadeleyi 4-1 kazanan Nantes, Fransa Ligi'nde 11 haftada 10 puana ulaştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
Mohamed yine attı
Nantes'a kiralanan Mostafa Mohamed, 11. haftada oynanan Brest mücadelesini boş geçmedi. 84 dakika sahada kalan Mısırlı oyuncu, bu maçta takımınının üçüncü golünü kaydetti. Ligdeki 3'üncü, tüm kulvarlardaki 4'üncü golünü attı. Mücadeleyi 4-1 kazanan Nantes, Fransa Ligi'nde 11 haftada 10 puana ulaştı.
DİĞER
Son dakika Trabzonspor haberi: Yusuf Yazıcı son dakikalara damga vurdu! Yaptığı hareket sonrası özür diledi...
Besim Çırak ile görüntülenen Melisa Döngel'den ters köşe! Berk Atan ile samimiyeti ilerletti
Erman Toroğlu'dan Ali Şansalan'a eleştiri!
İspanyollar peşine düştü! Devre arasında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sarı kırmızılılarda değişim rüzgarı!
Yıldızlar sınıfta kaldı! Büyük hayal kırıklığı...
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
Kaymakamlık sınavı soruları ve cevapları açıklandı!
🌂Bu hafta hava nasıl olacak?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Uğurcan farkı Uğurcan farkı 06:43
Ismael'den dört farklı tercih geldi Ismael'den dört farklı tercih geldi 06:41
Masuaku'dan asist Masuaku'dan asist 06:39
Burada bir puan kötü değil Burada bir puan kötü değil 06:38
Ismael istifa! Ismael istifa! 06:35
Ankaragücü - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Ankaragücü - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? 01:34
Daha Eski
Milli okçu Mete Gazoz Dünya Kupası'nda 3. oldu! Milli okçu Mete Gazoz Dünya Kupası'nda 3. oldu! 01:19
Milli okçu Mete Gazoz Dünya Kupası'nda 3. oldu! Milli okçu Mete Gazoz Dünya Kupası'nda 3. oldu! 01:18
Yusuf Yazıcı: Gedson'dan özür diledim! Yusuf Yazıcı: Gedson'dan özür diledim! 00:41
Yusuf Yazıcı: Gedson'dan özür diledim! Yusuf Yazıcı: Gedson'dan özür diledim! 00:40
Milan deplasmanda kazandı! Milan deplasmanda kazandı! 00:28
Milan deplasmanda kazandı! Milan deplasmanda kazandı! 00:27