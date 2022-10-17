Mohamed yine attı

Nantes'a kiralanan Mostafa Mohamed, 11. haftada oynanan Brest mücadelesini boş geçmedi. 84 dakika sahada kalan Mısırlı oyuncu, bu maçta takımınının üçüncü golünü kaydetti. Ligdeki 3'üncü, tüm kulvarlardaki 4'üncü golünü attı. Mücadeleyi 4-1 kazanan Nantes, Fransa Ligi'nde 11 haftada 10 puana ulaştı.
Nantes'a kiralanan Mostafa Mohamed, 11. haftada oynanan Brest mücadelesini boş geçmedi. 84 dakika sahada kalan Mısırlı oyuncu, bu maçta takımınının üçüncü golünü kaydetti. Ligdeki 3'üncü, tüm kulvarlardaki 4'üncü golünü attı. Mücadeleyi 4-1 kazanan Nantes, Fransa Ligi'nde 11 haftada 10 puana ulaştı.