Kardeşler'e isyan var

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon VAR'dan beklediğini bulamıyor. Geride kalan haftalarda hakemlerin lehine VAR'dan karar vermediği G.Saray, Kayserispor mücadelesindeki kararlardan memnun değil. İcardi'nin ilk dakikadaki şutunda penaltısının es geçildiğini düşünen Cimbom, yenilen ilk golde de faul verilmesi gerektiğini belirtiyor. Arda Kardeşler ve VAR'daki Erkan Engin'in kararları sebebiyle TFF'yle toplantı yapılması gündemde yer alıyor.
Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon VAR'dan beklediğini bulamıyor. Geride kalan haftalarda hakemlerin lehine VAR'dan karar vermediği G.Saray, Kayserispor mücadelesindeki kararlardan memnun değil. İcardi'nin ilk dakikadaki şutunda penaltısının es geçildiğini düşünen Cimbom, yenilen ilk golde de faul verilmesi gerektiğini belirtiyor. Arda Kardeşler ve VAR'daki Erkan Engin'in kararları sebebiyle TFF'yle toplantı yapılması gündemde yer alıyor.