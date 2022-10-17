Haberler Galatasaray Kardeşler'e isyan var

Kardeşler'e isyan var

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon VAR'dan beklediğini bulamıyor. Geride kalan haftalarda hakemlerin lehine VAR'dan karar vermediği G.Saray, Kayserispor mücadelesindeki kararlardan memnun değil. İcardi'nin ilk dakikadaki şutunda penaltısının es geçildiğini düşünen Cimbom, yenilen ilk golde de faul verilmesi gerektiğini belirtiyor. Arda Kardeşler ve VAR'daki Erkan Engin'in kararları sebebiyle TFF'yle toplantı yapılması gündemde yer alıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
Kardeşler'e isyan var
Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon VAR'dan beklediğini bulamıyor. Geride kalan haftalarda hakemlerin lehine VAR'dan karar vermediği G.Saray, Kayserispor mücadelesindeki kararlardan memnun değil. İcardi'nin ilk dakikadaki şutunda penaltısının es geçildiğini düşünen Cimbom, yenilen ilk golde de faul verilmesi gerektiğini belirtiyor. Arda Kardeşler ve VAR'daki Erkan Engin'in kararları sebebiyle TFF'yle toplantı yapılması gündemde yer alıyor.
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