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Galatasaray'da değişim kapıda! Eski sistem dönüyor

Son dakika Galatasaray haberleri... Oyuncu tercihlerinde hata yaptığını düşünen Okan Buruk, Alanyaspor'a karşı Mata ve Icardi ikilisini kesmeyi planlıyor. Dubois, Oliveira ve Kerem'in döneceği sarı kırmızılılarda, Seferovic ile ilgili gelişmeler de var.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 06:56
G.Saray'da değişim kapıda! Eski sistem dönüyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor karşısında alınan şok yenilginin ardından değişime hazırlanıyor.

G.Saray'da değişim kapıda! Eski sistem dönüyor

Maç sonrası şampiyonluk inancından hiçbir zaman vazgeçmediğini söyleyen tecrübeli hoca, kadroda yeniden değişime imza atacak.

G.Saray'da değişim kapıda! Eski sistem dönüyor

Radikal bir karar vererek Kayserispor maçında sisteminde revizyona giden Buruk, beklediği etkiyi alamadı.

G.Saray'da değişim kapıda! Eski sistem dönüyor

Savunmanın solunda uzun süredir yerli kullanması eleştirilerine kulak veren başarılı teknik adam, gelecek hafta burada yeniden yabancı tercihine dönecek.

G.Saray'da değişim kapıda! Eski sistem dönüyor

Patrick van Aanholt'u gözden çıkarttığı için Leo Dubois bu bölge için favori olarak gözüküyor.

G.Saray'da değişim kapıda! Eski sistem dönüyor

Orta alanda da Fredrik Midtsjö tercihinden sonuç alamadığı için Alanyaspor mücadelesinde Sergio Oliveira'yı ilk 11'e yazacak.

G.Saray'da değişim kapıda! Eski sistem dönüyor

MERTENS YERİNE DÖNÜYOR

Takımın skor problemine hücum hattındaki isimleri değiştirerek çözüm bulamayan Okan Buruk, eski düzenin daha verimli olduğuna karar verdi.

G.Saray'da değişim kapıda! Eski sistem dönüyor

Fizik olarak kötü durumda gözüken ve Kayserispor karşısında dökülen Mata'yı kızağa çekmeyi düşünen Buruk, Mertens'i ise eski yerine alacak.

G.Saray'da değişim kapıda! Eski sistem dönüyor

Belçikalı oyuncu, kanat yerine 10 numarada şans bulacak.

G.Saray'da değişim kapıda! Eski sistem dönüyor

Kanatlarda ise sezonun eleştirilen ismi Kerem, son maçta hücumda aranan oyuncu oldu.

G.Saray'da değişim kapıda! Eski sistem dönüyor

Alanyaspor maçında formasına kavuşması bekleniyor.

G.Saray'da değişim kapıda! Eski sistem dönüyor

Yunus Akgün'ün de diğer kanatta şans bulacağı G.Saray'da ileri uçta da pivot forvet kullanma kararı verildi.

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