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Galatasaray'da şoke eden detay! Fatih Terim ve Okan Buruk...

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor'a 2-1'lik skorla mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk eleştiri oklarının hedefi haline geldi. 48 yaşındaki çalıştırıcı, sarı-kırmızılıların sergilediği oyun nedeniyle tepki çekerken, Galatasaray'daki Fatih Terim ve Okan Buruk detayı dikkat çekti. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 15:52
Galatasaray'da şoke eden detay! Fatih Terim ve Okan Buruk...

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kayserispor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Galatasaray'da şoke eden detay! Fatih Terim ve Okan Buruk...

Transfer döneminin şampiyonu gözüyle bakılan Galatasaray ilk 10 haftada sergilediği futbolla beklentilerin uzağında kaldı.

Galatasaray'da şoke eden detay! Fatih Terim ve Okan Buruk...

Teknik direktör Okan Buruk, yıldızlar topluluğu kadrodan özellikle hücumda katkı almakta zorlanıyor.

Galatasaray'da şoke eden detay! Fatih Terim ve Okan Buruk...

Ligde ikinci yenilgisini Kayseri'de alan ve ilk 5'in gerisinde kalan sarı-kırmızılı takımda fatura kayıp yıldızlara kesildi.

Galatasaray'da şoke eden detay! Fatih Terim ve Okan Buruk...

1- Mertens, 8 maçta oynamasına rağmen henüz gol atamadı ve asist yapamadı. 10 numaralı forma teslim edilen Belçikalı yıldız, 4 milyon Euro'luk kazancı ile takımın en maliyetli ismi.

Galatasaray'da şoke eden detay! Fatih Terim ve Okan Buruk...

2- Geldiği günden beri özel hayatıyla gündemden düşmeyen Icardi, 11 çıktığı ilk maçta sınıfta kaldı. Arjantinli forvetten sarıkırmızılı camiada kimse memnun değil.

Galatasaray'da şoke eden detay! Fatih Terim ve Okan Buruk...

3- Yaz kampı geçirmeyen Juan Mata, Kayseri deplasmanında döküldü. İspanyol yıldıza 11'de yer açmak için ilk 7 haftanın bankosu Sergio Oliveira Kayseri'de takımdan kesildi.

Galatasaray'da şoke eden detay! Fatih Terim ve Okan Buruk...

4- Yerli milli yıldızlar Kerem ve Yunus sezona iyi başlamadı. İki oyuncu da eleştirilerden olumsuz etkilendi.

Galatasaray'da şoke eden detay! Fatih Terim ve Okan Buruk...

5- 6 milyon Euro bonservis ödenen Yusuf Demir'in performansı değil yabancı statüsünde sayılması konuşuluyor. Yusuf son maçta kadroya bile alınmadı.

Galatasaray'da şoke eden detay! Fatih Terim ve Okan Buruk...

Geçen sezonu 13. sırada tamamlayan Galatasaray ilk 9 haftada 5 galibiyet-2 beraberlik-2 yenilgi ile 17 puan elde etmişti.

Galatasaray'da şoke eden detay! Fatih Terim ve Okan Buruk...

O dönem ligde cezalı durumdaki savunmanın kilit ismi Marcao'dan yararlanamayan Fatih Terim, takımıyla grup lideri olarak üst tura çıktığı Avrupa Ligi'nde çok başarılı bir performansa imza atmıştı.

Galatasaray'da şoke eden detay! Fatih Terim ve Okan Buruk...

BURUK TERİM'İ GEÇEMEDİ

Sabah'ın haberine göre; transfer döneminde yıldızlarla dolu 13 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray buna rağmen ilk 9 maçta geçen sezonu geçemedi.

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