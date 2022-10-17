Galatasaray'da şoke eden detay! Fatih Terim ve Okan Buruk...

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kayserispor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...
Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kayserispor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...
Transfer döneminin şampiyonu gözüyle bakılan Galatasaray ilk 10 haftada sergilediği futbolla beklentilerin uzağında kaldı.
Teknik direktör Okan Buruk, yıldızlar topluluğu kadrodan özellikle hücumda katkı almakta zorlanıyor.
Ligde ikinci yenilgisini Kayseri'de alan ve ilk 5'in gerisinde kalan sarı-kırmızılı takımda fatura kayıp yıldızlara kesildi.
1- Mertens, 8 maçta oynamasına rağmen henüz gol atamadı ve asist yapamadı. 10 numaralı forma teslim edilen Belçikalı yıldız, 4 milyon Euro'luk kazancı ile takımın en maliyetli ismi.
2- Geldiği günden beri özel hayatıyla gündemden düşmeyen Icardi, 11 çıktığı ilk maçta sınıfta kaldı. Arjantinli forvetten sarıkırmızılı camiada kimse memnun değil.
3- Yaz kampı geçirmeyen Juan Mata, Kayseri deplasmanında döküldü. İspanyol yıldıza 11'de yer açmak için ilk 7 haftanın bankosu Sergio Oliveira Kayseri'de takımdan kesildi.
4- Yerli milli yıldızlar Kerem ve Yunus sezona iyi başlamadı. İki oyuncu da eleştirilerden olumsuz etkilendi.
5- 6 milyon Euro bonservis ödenen Yusuf Demir'in performansı değil yabancı statüsünde sayılması konuşuluyor. Yusuf son maçta kadroya bile alınmadı.
Geçen sezonu 13. sırada tamamlayan Galatasaray ilk 9 haftada 5 galibiyet-2 beraberlik-2 yenilgi ile 17 puan elde etmişti.
O dönem ligde cezalı durumdaki savunmanın kilit ismi Marcao'dan yararlanamayan Fatih Terim, takımıyla grup lideri olarak üst tura çıktığı Avrupa Ligi'nde çok başarılı bir performansa imza atmıştı.
BURUK TERİM'İ GEÇEMEDİ
Sabah'ın haberine göre; transfer döneminde yıldızlarla dolu 13 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray buna rağmen ilk 9 maçta geçen sezonu geçemedi.
Okan Buruk yönetiminde 5 galibiyet-2 beraberlik-2 yenilgi alan sarı-kırmızılılar yine 17 puana ulaştı.