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Galatasaray 'şov yapmasını' bekliyordu! Yunus Akgün hayal kırıklığı yarattı

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, geçtiğimiz sezon Yunus AkgünAdana Demirspor'a kiralamıştı. Yunus, Adana Demirspor formasıyla oldukça iyi bir performans sergilemiş ve genç oyuncu, yeniden Galatasaray'da kendine yer bulmuştu ancak bu sezon hayal kırıklığı yaşattı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 16:24
Galatasaray 'şov yapmasını' bekliyordu! Yunus Akgün hayal kırıklığı yarattı

G.SARAY'A GOL ATMIŞTI
Genç oyuncu, geçtiğimi sezon Adana Demirspor formasıyla Galatasaray ağlarını da sarsmıştı.

Galatasaray 'şov yapmasını' bekliyordu! Yunus Akgün hayal kırıklığı yarattı

Yunus, geçtiğimiz sezonun 18. haftasında Adana'da oynanan maçın 53. ve 58. dakikalarında Galatasaray'a gol atmıştı.

Galatasaray 'şov yapmasını' bekliyordu! Yunus Akgün hayal kırıklığı yarattı

Maç, Yunus'un attığı 2 gol sonrası, Adana Demirspor'un 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

Galatasaray 'şov yapmasını' bekliyordu! Yunus Akgün hayal kırıklığı yarattı

Bununla beraber genç oyuncu, ligin 37. haftasında NEF Stadı'nda oynanan ve Galatasaray'ın 3-2 galip ayrıldığı maçta da, Adana Demirspor'un ilk golünü kaydetmişti.

Galatasaray 'şov yapmasını' bekliyordu! Yunus Akgün hayal kırıklığı yarattı

BÜYÜK UMUTLARLA GELDİ
Yunus Akgün, geçtiğimiz sezon Adana Demirspor kariyeri boyunca toplam 70 maça çıkmışt, 16 gol 20 asist üretmişti.

Galatasaray 'şov yapmasını' bekliyordu! Yunus Akgün hayal kırıklığı yarattı

Sarı kırmızılıların genç oyuncusu, bu enfes performansıyla beraber tekrardan bonservisinin bulunduğu kulübe, Galatasaray'a dönmüştü.

Galatasaray 'şov yapmasını' bekliyordu! Yunus Akgün hayal kırıklığı yarattı

Sezon başında Okan Buruk ile anlaşan Galatasaray, Yunus'tan büyük işler yapmasını bekliyordu.

Galatasaray 'şov yapmasını' bekliyordu! Yunus Akgün hayal kırıklığı yarattı

Ancak, işler istenildiği gibi gitmedi.

Galatasaray 'şov yapmasını' bekliyordu! Yunus Akgün hayal kırıklığı yarattı

Hazırlık maçlarında sarı-kırmızılı ekibin en etkili isimlerinden olan genç oyuncu, taraftarları da heyecanlandırıyordu.

Galatasaray 'şov yapmasını' bekliyordu! Yunus Akgün hayal kırıklığı yarattı

Fakat 22 yaşındaki oyuncuya sezona girer girmez bir haller oldu.

Galatasaray 'şov yapmasını' bekliyordu! Yunus Akgün hayal kırıklığı yarattı

8 maçta golü olmayan ve 1 asist yapabilen Yunus'un performansının giderek geriye gitmesi kafalarda soru işaretlerine neden oluyor.

Galatasaray 'şov yapmasını' bekliyordu! Yunus Akgün hayal kırıklığı yarattı

Yunus Akgün'ün transfermark değeri 7.5 milyon euro.

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