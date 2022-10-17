Galatasaray 'şov yapmasını' bekliyordu! Yunus Akgün hayal kırıklığı yarattı

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Yunus Akgün'ü Adana Demirspor'a kiralamıştı.
Galatasaray, geçtiğimiz sezon Yunus Akgün'ü Adana Demirspor'a kiralamıştı.
Yunus, Adana ekibinde oldukça başarılı bir performans sergilemişti.
Öyle ki Yunus, Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella'nın vazgeçilmezi olmuştu.
G.SARAY'A GOL ATMIŞTI
Genç oyuncu, geçtiğimi sezon Adana Demirspor formasıyla Galatasaray ağlarını da sarsmıştı.
Yunus, geçtiğimiz sezonun 18. haftasında Adana'da oynanan maçın 53. ve 58. dakikalarında Galatasaray'a gol atmıştı.
Maç, Yunus'un attığı 2 gol sonrası, Adana Demirspor'un 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlanmıştı.
Bununla beraber genç oyuncu, ligin 37. haftasında NEF Stadı'nda oynanan ve Galatasaray'ın 3-2 galip ayrıldığı maçta da, Adana Demirspor'un ilk golünü kaydetmişti.
BÜYÜK UMUTLARLA GELDİ
Yunus Akgün, geçtiğimiz sezon Adana Demirspor kariyeri boyunca toplam 70 maça çıkmışt, 16 gol 20 asist üretmişti.
Sarı kırmızılıların genç oyuncusu, bu enfes performansıyla beraber tekrardan bonservisinin bulunduğu kulübe, Galatasaray'a dönmüştü.
Sezon başında Okan Buruk ile anlaşan Galatasaray, Yunus'tan büyük işler yapmasını bekliyordu.
Ancak, işler istenildiği gibi gitmedi.
Hazırlık maçlarında sarı-kırmızılı ekibin en etkili isimlerinden olan genç oyuncu, taraftarları da heyecanlandırıyordu.
Fakat 22 yaşındaki oyuncuya sezona girer girmez bir haller oldu.
8 maçta golü olmayan ve 1 asist yapabilen Yunus'un performansının giderek geriye gitmesi kafalarda soru işaretlerine neden oluyor.
Yunus Akgün'ün transfermark değeri 7.5 milyon euro.