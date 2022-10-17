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GALATASARAY HABERLERİ - Marcao'dan transfer itirafı! "Sevilla beni aradığında..."

Son dakika Galatasaray haberleri: Sezon başında Galatasaray'dan 12+3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Sevilla'ya transfer olan Marcao, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu. Brezilyalı oyuncu sakatlığı ve Sevilla'ya transfer süreciyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Marcao'nun açıklamaları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 12:15 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 12:15
Mert Kılıç
GALATASARAY HABERLERİ - Marcao'dan transfer itirafı! "Sevilla beni aradığında..."

Yeni sezon öncesi birçok isimle yollarını ayıran Galatasaray'da takımdan ayrılan isimlerden biri de Marcao olmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Marcao'dan transfer itirafı! "Sevilla beni aradığında..."

3.5 sezon boyunca terlettiği sarı-kırmızılı formayla başarılı bir performans sergileyen Brezilyalı stoper, Avrupa devlerinin radarına girmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Marcao'dan transfer itirafı! "Sevilla beni aradığında..."

Adı birçok kulüple anılan 26 yaşındaki futbolcu, sezon başında 12+3 milyon Euro karşılığında Sevilla'ya transfer olmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Marcao'dan transfer itirafı! "Sevilla beni aradığında..."

Yeni sezon öncesi yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir sahaladan uzak olan Marcao, Sevilla'lı taraftarların tepkisini çekmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Marcao'dan transfer itirafı! "Sevilla beni aradığında..."

Transfer olduğu günden bu yana sakatlıkla boğuşan Brezilyalı futbolcu, 8 Ekim'de oynanan Athletic Bilbao maçıyla formasına kavuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Marcao'dan transfer itirafı! "Sevilla beni aradığında..."

Marcao, İspanyol basınına yaptığı açıklamada sakatlığı ve Sevilla'ya transfer süreciyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Marcao'dan transfer itirafı! "Sevilla beni aradığında..."

İşte 26 yaşındaki stoperin açıklamaları:

GALATASARAY HABERLERİ - Marcao'dan transfer itirafı! "Sevilla beni aradığında..."

OYNAMAYI HİÇ BU KADAR UZUN SÜRE BIRAKMAMIŞTIM

"Futbol oynamayı hiç bu kadar uzun süre bırakmamıştım ancak daha güçlü bir şekilde döneceğime dair inancımı korudum."

GALATASARAY HABERLERİ - Marcao'dan transfer itirafı! "Sevilla beni aradığında..."

"Yüzde yüz hazır değildim ama Sampaoli benimle konuştu ve iyi antrenman yaptığımı söyledi. Denemek istedik, iyi hissettim ve oynamam yönünde karar aldık.

GALATASARAY HABERLERİ - Marcao'dan transfer itirafı! "Sevilla beni aradığında..."

"SEVILLA BENİ ARADIĞINDA..."

"Sevilla beni aradığında her şey mükemmeldi. Bir süre Galatasaray'da devam etmek zorundaydım ama benim için Sevilla'da olmak çok önemli.

GALATASARAY HABERLERİ - Marcao'dan transfer itirafı! "Sevilla beni aradığında..."

Monchi bir şey hakkında konuşmak için oturmadı bile.

GALATASARAY HABERLERİ - Marcao'dan transfer itirafı! "Sevilla beni aradığında..."

Sevilla'yı, tarihini ve sahip olduğu harika takımı zaten biliyordum.

GALATASARAY HABERLERİ - Marcao'dan transfer itirafı! "Sevilla beni aradığında..."

Fernando geldiğinde onu daha çok görmeye başladım. Onun oyun tarzını beğeniyorum.

GALATASARAY HABERLERİ - Marcao'dan transfer itirafı! "Sevilla beni aradığında..."

Marcao bu sezon 2'si La Liga 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 3 maçta forma giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Marcao'dan transfer itirafı! "Sevilla beni aradığında..."

Brezilyalı futbolcu, ilk 11'de başladığı 3 maçta da 90 dakika süre aldı.

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