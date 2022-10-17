GALATASARAY HABERLERİ - Marcao'dan transfer itirafı! "Sevilla beni aradığında..."

Yeni sezon öncesi birçok isimle yollarını ayıran Galatasaray'da takımdan ayrılan isimlerden biri de Marcao olmuştu.
Yeni sezon öncesi birçok isimle yollarını ayıran Galatasaray'da takımdan ayrılan isimlerden biri de Marcao olmuştu.
3.5 sezon boyunca terlettiği sarı-kırmızılı formayla başarılı bir performans sergileyen Brezilyalı stoper, Avrupa devlerinin radarına girmişti.
Adı birçok kulüple anılan 26 yaşındaki futbolcu, sezon başında 12+3 milyon Euro karşılığında Sevilla'ya transfer olmuştu.
Yeni sezon öncesi yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir sahaladan uzak olan Marcao, Sevilla'lı taraftarların tepkisini çekmişti.
Transfer olduğu günden bu yana sakatlıkla boğuşan Brezilyalı futbolcu, 8 Ekim'de oynanan Athletic Bilbao maçıyla formasına kavuştu.
İşte 26 yaşındaki stoperin açıklamaları:
OYNAMAYI HİÇ BU KADAR UZUN SÜRE BIRAKMAMIŞTIM
"Futbol oynamayı hiç bu kadar uzun süre bırakmamıştım ancak daha güçlü bir şekilde döneceğime dair inancımı korudum."
"Yüzde yüz hazır değildim ama Sampaoli benimle konuştu ve iyi antrenman yaptığımı söyledi. Denemek istedik, iyi hissettim ve oynamam yönünde karar aldık.
"SEVILLA BENİ ARADIĞINDA..."
"Sevilla beni aradığında her şey mükemmeldi. Bir süre Galatasaray'da devam etmek zorundaydım ama benim için Sevilla'da olmak çok önemli.
Monchi bir şey hakkında konuşmak için oturmadı bile.
Sevilla'yı, tarihini ve sahip olduğu harika takımı zaten biliyordum.
Fernando geldiğinde onu daha çok görmeye başladım. Onun oyun tarzını beğeniyorum.
Marcao bu sezon 2'si La Liga 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 3 maçta forma giydi.
Brezilyalı futbolcu, ilk 11'de başladığı 3 maçta da 90 dakika süre aldı.