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GALATASARAY HABERLERİ | Kayıp aranıyor! Yusuf Demir nerede?

Son dakika haberleri... Galatasaray'da Yusuf Demir'in kadroda olmaması futbol kamuoyunda gündem oldu. Yabancı sınırlaması tartışmalarında adı ön planda olan futbolcunun, sarı-kırmızılıların oynadığı son maçlarda görev almaması kafa karıştırdı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 15:51
GALATASARAY HABERLERİ | Kayıp aranıyor! Yusuf Demir nerede?

Galatasaray'ın Süper Lig'deki inişli çıkışlı serüveni devam ederken futbolcuların da performansları tartışma konusu oldu.

GALATASARAY HABERLERİ | Kayıp aranıyor! Yusuf Demir nerede?

Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmişti.

GALATASARAY HABERLERİ | Kayıp aranıyor! Yusuf Demir nerede?

Kadroya katılan bu isimlerin birinde flaş bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY HABERLERİ | Kayıp aranıyor! Yusuf Demir nerede?

Rapid Wien'den bonservisiyle transfer edilen Yusuf Demir'in son karşılaşmalarda forma giymemesi gündem oldu.

GALATASARAY HABERLERİ | Kayıp aranıyor! Yusuf Demir nerede?

Yönetimin Avusturya Milli Takımı'nda yer aldığı için yabancı statüsünde yer alan ve yerli olarak oynaması için TFF'ye baskı kurduğu Yusuf Demir kayıplara karıştı.

GALATASARAY HABERLERİ | Kayıp aranıyor! Yusuf Demir nerede?

19 yaşındaki oyuncu ligde son maçına 5. haftadaki Konyaspor karşısında çıkmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ | Kayıp aranıyor! Yusuf Demir nerede?

Genç futbolcu ardından Adana Demirspor maçında sakatlığı nedeniyle yoktu.

GALATASARAY HABERLERİ | Kayıp aranıyor! Yusuf Demir nerede?

Kayseri'ye karşı ise 21 kişilik kadroya giremedi.

GALATASARAY HABERLERİ | Kayıp aranıyor! Yusuf Demir nerede?

Büyük beklentilerin olduğu Yusuf'un ortadan kaybolması kafa karıştırdı.

GALATASARAY HABERLERİ | Kayıp aranıyor! Yusuf Demir nerede?

Cimbom, hücumcu futbolcuyu 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.

GALATASARAY HABERLERİ | Kayıp aranıyor! Yusuf Demir nerede?

Büyük umutlarla kadrosuna kattığı oyuncunun forma şansı bulamaması tartışma konusu oldu.

GALATASARAY HABERLERİ | Kayıp aranıyor! Yusuf Demir nerede?

Sarı-kırmızılılarda 2 maçta görev alan genç yıldız sadece 40 dakika sahada kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ | Kayıp aranıyor! Yusuf Demir nerede?

Genç futbolcu bu sezon 650 bin Euro net ücret kazanacak.

GALATASARAY HABERLERİ | Kayıp aranıyor! Yusuf Demir nerede?

Sonraki 4 sezon ise her bir sezon 100 bin Euro artış olacak şekilde futbolcunun kazancına zam yapılacak.

GALATASARAY HABERLERİ | Kayıp aranıyor! Yusuf Demir nerede?

9 Milyon Euro güncel piyasa değeri bulunan Yusuf Demir'in Galatasaray ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşmesi devam etmektedir.

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