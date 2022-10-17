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Fikstür avantajı var

Ligde ilk 9 maçın 6’sını deplasmanda oynayan G.Saray, Kayseri’den bir anlamda kalıcı olarak İstanbul’a döndü. Sarı-kırmızılı takımın Ekim, Kasım ve Aralık aylarında oynayacağı 10 lig maçının sadece biri İstanbul dışında olacak. Aralık’ın son haftası Sivas’a gidecek Aslan’ın diğer deplasmanları ise Karagümrük, Başakşehir ve Fenerbahçe’ye karşı. Cimbom, fikstür avantajını kullanmak istiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
Fikstür avantajı var
Ligde ilk 9 maçın 6'sını deplasmanda oynayan G.Saray, Kayseri'den bir anlamda kalıcı olarak İstanbul'a döndü. Sarı-kırmızılı takımın Ekim, Kasım ve Aralık aylarında oynayacağı 10 lig maçının sadece biri İstanbul dışında olacak. Aralık'ın son haftası Sivas'a gidecek Aslan'ın diğer deplasmanları ise Karagümrük, Başakşehir ve Fenerbahçe'ye karşı. Cimbom, fikstür avantajını kullanmak istiyor.
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