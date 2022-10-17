Bugün toplanıyor

Ligde son bir ayda yalnızca iki maça çıkan Aslan, sıkı bir çalışma programı yerine iyi bir dinlenme programı uyguladı. Teknik direktör Okan Buruk, bu dönemde takıma izinleri konusunda bonkör davrandı. Kayserispor'a 2-1 yenilen sarı-kırmızılı takım dün yine günü izinliydi. Bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanacak olan sarıkırmızılılar Alanyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.
Ligde son bir ayda yalnızca iki maça çıkan Aslan, sıkı bir çalışma programı yerine iyi bir dinlenme programı uyguladı. Teknik direktör Okan Buruk, bu dönemde takıma izinleri konusunda bonkör davrandı. Kayserispor'a 2-1 yenilen sarı-kırmızılı takım dün yine günü izinliydi. Bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanacak olan sarıkırmızılılar Alanyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.