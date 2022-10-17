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Bu kadar da kayıp olmaz!

Buruk, tam 166 top kaybı yapan takımına maç sonrasında sert uyarılarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
Bu kadar da kayıp olmaz!
Teknik Direktör Okan Buruk, Kayserispor maçından sonra takımda ipleri eline aldı. İlk yarıda 81 top kaybıyla dikkat çeken ve mücadeleyi 166 kayıpla tamamlayan sarı-kırmızılı ekipte, Buruk özellikle bu duruma sert çıktı. Oyuncularıyla yaptığı toplantıda 'Bu kadar da kayıp olmaz' diyerek yapılması gerekenleri anlatan Buruk, idmanlarda özel çalışmalar gerçekleştirecek. Geriye dönüşlerde sıkıntı yaşayan Aslan, Kayserispor mücadelesinde sık sık bu sebeple geçiş hücumu yemişti. Mücadelenin ardından konuşan Buruk, "Bu kadar kaliteli oyuncuların daha az top kaybı yaşaması gerektiğini söyledim. Sahada bu kadar ayaklar varken bu kadar top kaybı olması bizim için olumsuz" ifadeleriyle konuya dikkat çekmişti.
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