Aliağa Petkimspor - Galatasaray Nef: 66-84 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne art arda 2 mağlubiyetle başlayan Galatasaray Nef, Aliağa Petkimspor'u deplasmanda 84-66 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda oynanan maçta Caloiaro 18, Mcintyre 17 sayıyla konuk ekibe galibiyeti getirdi. Evinde Anadolu Efes'in ardından sarı-kırmızılılara da yenilen Petkimspor ise 1 galibiyette kaldı.

Maça Melson ve Simmons'un skorer oyunuyla başlayan ev sahibi öne geçip farkı 8 sayıya kadar çıkardı. İlk periyot 22-16 Petkimspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci periyotta Galatasaray, Petkim'in farkı açmasına izin vermedi. Konuk ekipten Mcintyre'ın son saniye üçlüğüyle fark 1 sayıya inerken, soyunma odasına 41-40 girildi. Üçüncü periyotta Mcintyre ve Bost'un üst üste basketleriyle öne geçen Galatasaray, farkı 9 sayıya kadar açan taraf oldu. Dördüncü periyot 63-54 sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle başladı. Son periyotta farkı açmayı sürdüren konuk ekip salondan 84-66 galibiyetle ayrıldı.