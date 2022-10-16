VAR yok dedi

Galatasaray'ın Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya geldiği karşılaşmada sarı kırmızılıların attığı gol VAR'a takıldı. Sarı kırmızılı takım 2-0 gerideyken rakip yarı alanda baskısını artırdı ve farkı bire indiren golü buldu. Oliveira'nın kullandığı köşe atışı sonrasında Abdülkerim'in kafasından seken top, Barış Alper Yılmaz'a çarparak filelere gitti. Hakem Arda Kardeşler de pozisyonda orta noktayı gösterirken, G.Saraylı oyuncular da büyük sevinç yaşadı. Ancak bu dakikada VAR devreye girdi. VAR ile yapılan görüşme sonrası hakem Arda Kardeşler, Barış Alper Yılmaz'ın topa elle müdahalede bulunduğunu belirterek golün geçersiz olduğunu söyledi.