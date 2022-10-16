Haberler Galatasaray Toroğlu G.Saray'ın sayılmayan golünü yorumladı: Anlamak mümkün değil!

Toroğlu G.Saray'ın sayılmayan golünü yorumladı: Anlamak mümkün değil!

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı. Mücadele ev sahibinin 2-1 üstünlüğü ile noktalandı. Köşesinde karşılaşmayı değerlendiren Erman Toroğlu flaş ifadeler kullandı. İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 06:50
Erman Toroğlu'dan Galatasaray'a flaş eleştiri!

İlk 45 dakikada sahada G.Saray diye bir takım yok. Her şeyiyle Kayserispor var ve skor 2-0. Daha da farklı olabilir...

Erman Toroğlu'dan Galatasaray'a flaş eleştiri!

2. yarı G.Saray'da değişiklik var ama oyunda bir şey yok. Kayserispor ise psikolojik olarak daha geriye çekildi.

Erman Toroğlu'dan Galatasaray'a flaş eleştiri!

Ama 3-4 kontraları var ki gerçekten müthiş. İki pozisyonları da var, mükemmel.

Erman Toroğlu'dan Galatasaray'a flaş eleştiri!

3-0 olsa rahatlayacaklar. G.Saray oyuncu değiştiriyor. Sonuna kadar götüreceğim diyor.

Erman Toroğlu'dan Galatasaray'a flaş eleştiri!

Baskı kuruyor ama organize bir atakları yok. Birkaç sefer çizgiye indiler ama orada da pozisyon yok.

Erman Toroğlu'dan Galatasaray'a flaş eleştiri!

Buldukları gol de böyle ama adeta karambol golü gibi... 60-70 dakika Kayserispor iyi mücadele ediyor ama fizik olarak sonra haliyle yavaşlıyor.

Erman Toroğlu'dan Galatasaray'a flaş eleştiri!

Büyük takımla oynuyorsan maçı fazla kendi sahanda tutmayacaksın. Mümkün olduğu kadar kalenden uzak tutup pas yapacaksın ki rakip takım psikolojik olarak çöksün.

Erman Toroğlu'dan Galatasaray'a flaş eleştiri!

Kayserispor son 20 dakika bunu yapamadı. G.Saray bir hafta bay geçti ve Okan Buruk futbolculara izin verdi.

Erman Toroğlu'dan Galatasaray'a flaş eleştiri!

Senin takımın bu sene birbirini yeni tanıyor. Fizik olarak da hazır değil bu izni anlamak mümkün değil.

Erman Toroğlu'dan Galatasaray'a flaş eleştiri!

Ve bu arada G.Saray mümkün olduğu kadar maç yapması lazım ki birbirini tanısın.

Erman Toroğlu'dan Galatasaray'a flaş eleştiri!

Nitekim sıkıntısını Kayserispor'a karşı da gösterdiler. Oyun kurallarını değiştiriyorlar ama yorum olarak anlamak mümkün değil.

Erman Toroğlu'dan Galatasaray'a flaş eleştiri!

Bir defansın kolu kapalıysa penaltı vermiyorsun doğru neden vücudu yapışık.

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