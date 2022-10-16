Onur çaktı Muslera baktı!

Onur Bulut'un golü jeneriklikti... Kayserisporlu futbolcu, 34. dakikada ceza sahasının önünde buluştuğu topa sol ayağıyla bazuka gibi vurdu. Kaleci Muslera sağına gelen topu ancak ağlarda görebildi. Farkı ikiye çıkaran bu gol Kayserispor'u 3 puana taşıdı. Ligde bu sezonki ikinci golünü atan Onur Bulut, Giresunspor karşısında da 1 gol+1 asist üretmişti.
Onur Bulut'un golü jeneriklikti... Kayserisporlu futbolcu, 34. dakikada ceza sahasının önünde buluştuğu topa sol ayağıyla bazuka gibi vurdu. Kaleci Muslera sağına gelen topu ancak ağlarda görebildi. Farkı ikiye çıkaran bu gol Kayserispor'u 3 puana taşıdı. Ligde bu sezonki ikinci golünü atan Onur Bulut, Giresunspor karşısında da 1 gol+1 asist üretmişti.