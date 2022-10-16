Kayserispor - Galatasaray maçında gergin anlar! Kerem Aktürkoğlu...

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Aslan, rakibine 2-1 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.
CİMBOM'DA 3 DEĞİŞİKLİK
Yukatel Kayserispor'a konuk olan Galatasaray, ligde son maçına göre ilk 11'de 3 değişiklikle sahaya çıktı.
Galatasaray takımı, müsabakaya Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira, Midtsjö, Yunus Akgün, Mertens, Mata, Icardi ilk 11 ile çıktı.
Galatasaray yedek kulübesinde ise Okan Kocuk, Dubois, Kerem Aktürkoğlu, Seferovic, Gomis, Berkan Kutlu, Rashica, Oliveira, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz yer aldı.
Teknik direktör Okan Buruk, ligin 8. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçta ilk 11'de oynattığı Dubois, Kerem Aktürkoğlu, Gomis'i Kayserispor karşısında yedek soyundurdu.
Buruk, bu oyuncuların yerine ilk 11'de Kazımcan Karataş, Mata ve Icardi'ye şans verdi.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasını bay geçmişti.
Kayserispor teknik heyeti ise Galatasaray karşısına, deplasmanda 2-2 berabere kaldığı HangiKredi Ümraniyespor maçının 11'ini sahaya sürdü.
Kayseri ekibi, müsabakaya Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Ramazan Civelek, Mensah, Kemen, Cardoso, Gavranovic ilk 11 ile başladı.
Yukatel Kayserispor yedek kulübesinde Abdulkadir Taşdan, Mustafa Pektemek, Gökhan Sazdağı, Emrah Başsan, Mane, Hayrullah Erkip, İlhan Parlak, Thiam, Bertolacci yer aldı.
Sarı-kırmızılılarda sezon başından beri performansı çok konuşulan Kerem Aktürkoğlu, ilk yarının sonunda yaşadığı olayla gündem oldu.
DEVRE ARASINDA GERGİNLİK
Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona ererken devre arasında gerginlik yaşandı.
Hürriyet'in haberine göre; Kerem Aktürkoğlu, Kayserispor'un zemin görevlileriyle tartıştı.
Teknik heyetten bazı kişilerin araya girmesiyle gerginlik sona erdi.