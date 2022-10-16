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Kayserispor - Galatasaray maçında gergin anlar! Kerem Aktürkoğlu...

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Yukatel Kayserispor'a konuk oldu. Cimbom, rakibine 2-1 mağlup olarak haftayı puansız kapattı. Galatasaray'da milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, devre arasında zemin görevlileriyle bir tartışma yaşadı. İşte o anlar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 09:02
Kayserispor - Galatasaray maçında gergin anlar! Kerem Aktürkoğlu...

Galatasaray takımı, müsabakaya Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira, Midtsjö, Yunus Akgün, Mertens, Mata, Icardi ilk 11 ile çıktı.

Kayserispor - Galatasaray maçında gergin anlar! Kerem Aktürkoğlu...

Galatasaray yedek kulübesinde ise Okan Kocuk, Dubois, Kerem Aktürkoğlu, Seferovic, Gomis, Berkan Kutlu, Rashica, Oliveira, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz yer aldı.

Kayserispor - Galatasaray maçında gergin anlar! Kerem Aktürkoğlu...

Teknik direktör Okan Buruk, ligin 8. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçta ilk 11'de oynattığı Dubois, Kerem Aktürkoğlu, Gomis'i Kayserispor karşısında yedek soyundurdu.

Kayserispor - Galatasaray maçında gergin anlar! Kerem Aktürkoğlu...

Kayseri ekibi, müsabakaya Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Ramazan Civelek, Mensah, Kemen, Cardoso, Gavranovic ilk 11 ile başladı.

Kayserispor - Galatasaray maçında gergin anlar! Kerem Aktürkoğlu...

Yukatel Kayserispor yedek kulübesinde Abdulkadir Taşdan, Mustafa Pektemek, Gökhan Sazdağı, Emrah Başsan, Mane, Hayrullah Erkip, İlhan Parlak, Thiam, Bertolacci yer aldı.

Kayserispor - Galatasaray maçında gergin anlar! Kerem Aktürkoğlu...

Sarı-kırmızılılarda sezon başından beri performansı çok konuşulan Kerem Aktürkoğlu, ilk yarının sonunda yaşadığı olayla gündem oldu.

Kayserispor - Galatasaray maçında gergin anlar! Kerem Aktürkoğlu...

DEVRE ARASINDA GERGİNLİK

Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona ererken devre arasında gerginlik yaşandı.

Kayserispor - Galatasaray maçında gergin anlar! Kerem Aktürkoğlu...

Hürriyet'in haberine göre; Kerem Aktürkoğlu, Kayserispor'un zemin görevlileriyle tartıştı.

Kayserispor - Galatasaray maçında gergin anlar! Kerem Aktürkoğlu...

Teknik heyetten bazı kişilerin araya girmesiyle gerginlik sona erdi.

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