Galatasaray'ın yeni transferi Haris Seferovic'in performansı Dünya Kupası öncesi İsviçre'ye endişe veriyor!

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'a konuk oldu.
Zorlu karşılaşmada ev sahibi Kayserispor, güçlü rakibi Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.
Sarı kırmızılılar bu sonuçla Süper Lig'de 2. mağlubiyetini aldı.
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'a konuk oldu.
Zorlu karşılaşmada ev sahibi Kayserispor, güçlü rakibi Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.
Sarı kırmızılılar bu sonuçla Süper Lig'de 2. mağlubiyetini aldı.
Galatasaray'da yeni transfer Haris Seferovic karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.
Okan Buruk Arjantinli golcüyü Icardi'yi 11'de başlattı.
Seferovic'ten formayı alan Gomis oyuna 75. dakikada dahil oldu.
Tecrübeli çalıştırıcının Kayseri deplasmanında oyuna dahil etmediği İsviçreli golcü Seferovic, Dünya Kupası öncesi endişe veriyor.
Fransız basını, Kayserispor - Galatasaray maçını gazete sayfalarına taşıdı.
Haberde, 'Gavranovic Türkiye'de Seferovic'i yendi.' ifadeleri yer aldı.
Dünya Kupası öncesi Fransızlar 'Gavranovic ile Seferovic karşılaştırması yaptı.
Kısa süre önce İsviçre Milli Takımı'nı bırakan Gavranovic performansı ve Seferovic'in yedek kulübesine mahkum kalması İsviçre adına yüzleşmeye yol açtığını duyurdu.
Ayrıca, Seferovic'in süre almaması İsviçre Milli Takımı'nı endişelendiriyor. ifadeleri yer aldı.
Haris Seferovic, Galatasaray'da bu sezon 7 karşılaşmada görev aldı
İsviçreli golcü oyuncunun henüz sarı kırmızı forma ile siftahı yok.
Seferovic, Galatasaray'da Trabzonspor maçının ardından yedek kulübesine mahkum kaldı.