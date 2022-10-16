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Galatasaray'ın yeni transferi Haris Seferovic'in performansı Dünya Kupası öncesi İsviçre'ye endişe veriyor!

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu. Fransız basını gazetelerine bu karşılaşmayı taşırken Dünya Kupası öncesi Gavranovic ve Seferovic karşılaştırması yaptı. İsviçre Milli Takımı'nda Katar öncesi Seferovic endişesi yaşanıyor. İşte haberin detayları. (GS HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 11:57 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 11:57
Galatasaray'ın yeni transferi Haris Seferovic'in performansı Dünya Kupası öncesi İsviçre'ye endişe veriyor!

Dünya Kupası öncesi Fransızlar 'Gavranovic ile Seferovic karşılaştırması yaptı.

Galatasaray'ın yeni transferi Haris Seferovic'in performansı Dünya Kupası öncesi İsviçre'ye endişe veriyor!

Kısa süre önce İsviçre Milli Takımı'nı bırakan Gavranovic performansı ve Seferovic'in yedek kulübesine mahkum kalması İsviçre adına yüzleşmeye yol açtığını duyurdu.

Galatasaray'ın yeni transferi Haris Seferovic'in performansı Dünya Kupası öncesi İsviçre'ye endişe veriyor!

Ayrıca, Seferovic'in süre almaması İsviçre Milli Takımı'nı endişelendiriyor. ifadeleri yer aldı.

Galatasaray'ın yeni transferi Haris Seferovic'in performansı Dünya Kupası öncesi İsviçre'ye endişe veriyor!

Haris Seferovic, Galatasaray'da bu sezon 7 karşılaşmada görev aldı

Galatasaray'ın yeni transferi Haris Seferovic'in performansı Dünya Kupası öncesi İsviçre'ye endişe veriyor!

İsviçreli golcü oyuncunun henüz sarı kırmızı forma ile siftahı yok.

Galatasaray'ın yeni transferi Haris Seferovic'in performansı Dünya Kupası öncesi İsviçre'ye endişe veriyor!

Seferovic, Galatasaray'da Trabzonspor maçının ardından yedek kulübesine mahkum kaldı.

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