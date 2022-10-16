GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk çılgına döndü! Ceketini çıkardı ve...

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Kayserispor ile Galatasaray kozlarını paylaştı.
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Kayserispor ile Galatasaray kozlarını paylaştı.
Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanan maçtan galip ayrılan taraf 2-1'lik skorla ev sahibi takım oldu.
Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Mario Gavranovic ve 34. dakikada Onur Bulut kaydetti.
Galatasaray'ın tek golüyse 86. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan geldi.
Sarı-kırmızılılar, müsabakaya Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira, Midtsjö, Yunus Akgün, Mertens, Mata, Icardi ilk 11 ile çıktı.
Yedek kulübesinde ise Okan Kocuk, Dubois, Kerem Aktürkoğlu, Seferovic, Gomis, Berkan Kutlu, Rashica, Oliveira, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz yer aldı.
Teknik direktör Okan Buruk, ligin 8. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçta ilk 11'de oynattığı Dubois, Kerem Aktürkoğlu, Gomis'i Kayserispor karşısında yedek soyundurdu.
Buruk, bu oyuncuların yerine ilk 11'de Kazımcan Karataş, Mata ve Icardi'ye şans verdi.
Galatasaray, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa ile oynanan maçın ardından ilk kez bir maçta kalesinde iki gol gördü.
ONUR BULUT'TAN BİR İLK
Ev sahibi takımda 2. golü kaydeden Onur Bulut, Süper Lig kariyerinde ilk kez ceza sahası dışından gol attı.
BURUK ÇİLEDEN ÇIKTI!
Sarı-kırmızılıların mağlubiyetle ayrıldığı Kayserispor maçında Okan Buruk'u çileden çıkaran bir olay yaşandı.
48 yaşındaki çalıştırıcı, Kayserispor'un Onur Bulut ile bulduğu 2. golde çılgına döndü.
Yenilen gol sonrası oyuncularına bağıran Buruk daha sonra ceketini çıkararak yedek kulübesine fırlattı. (Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)
Okan Buruk'u yardımcıları sakinleştirirken, o anlar yayıncı kuruluşun kameralarına yansıdı.