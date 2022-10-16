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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk çılgına döndü! Ceketini çıkardı ve...

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yukatel Kayserispor'a 2-1 mağlup olarak zirve yarışında ağır bir yara aldı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, yenilen 2. gol sonrası adeta çılgına döndü. İşte o anlar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 12:56
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk çılgına döndü! Ceketini çıkardı ve...

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Kayserispor ile Galatasaray kozlarını paylaştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk çılgına döndü! Ceketini çıkardı ve...

Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanan maçtan galip ayrılan taraf 2-1'lik skorla ev sahibi takım oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk çılgına döndü! Ceketini çıkardı ve...

Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Mario Gavranovic ve 34. dakikada Onur Bulut kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk çılgına döndü! Ceketini çıkardı ve...

Teknik direktör Okan Buruk, ligin 8. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçta ilk 11'de oynattığı Dubois, Kerem Aktürkoğlu, Gomis'i Kayserispor karşısında yedek soyundurdu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk çılgına döndü! Ceketini çıkardı ve...

Buruk, bu oyuncuların yerine ilk 11'de Kazımcan Karataş, Mata ve Icardi'ye şans verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk çılgına döndü! Ceketini çıkardı ve...

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa ile oynanan maçın ardından ilk kez bir maçta kalesinde iki gol gördü.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk çılgına döndü! Ceketini çıkardı ve...

ONUR BULUT'TAN BİR İLK

Ev sahibi takımda 2. golü kaydeden Onur Bulut, Süper Lig kariyerinde ilk kez ceza sahası dışından gol attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk çılgına döndü! Ceketini çıkardı ve...

BURUK ÇİLEDEN ÇIKTI!

Sarı-kırmızılıların mağlubiyetle ayrıldığı Kayserispor maçında Okan Buruk'u çileden çıkaran bir olay yaşandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk çılgına döndü! Ceketini çıkardı ve...

48 yaşındaki çalıştırıcı, Kayserispor'un Onur Bulut ile bulduğu 2. golde çılgına döndü.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk çılgına döndü! Ceketini çıkardı ve...

Yenilen gol sonrası oyuncularına bağıran Buruk daha sonra ceketini çıkararak yedek kulübesine fırlattı. (Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk çılgına döndü! Ceketini çıkardı ve...

Okan Buruk'u yardımcıları sakinleştirirken, o anlar yayıncı kuruluşun kameralarına yansıdı.

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