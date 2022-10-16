GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye ağır sözler! "Yeter artık top oyna"

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Kayserispor ile Galatasaray, Kayseri Kadir Has Stadı'nda kozlarını paylaştı.
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Kayserispor ile Galatasaray, Kayseri Kadir Has Stadı'nda kozlarını paylaştı.
Cimbom, rakibine Gavranovic ve Onur Bulut'un attığı gollerle 2-1 mağlup oldu.
Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Kayserispor - Galatasaray maçını TRT Spor'da değerlendirdi.
Kahveci, sarı-kırmızılıların yıldızı Mauro Icardi ile ilgili sert ifadeler kullandı. İşte Nihat Kahveci'nin açıklamaları...
"KAYSERİSPOR SEZONUN EN İYİ FUTBOLUNU OYNADI"
"İçeride İstanbulspor, Giresun ve Antalyaspor galibiyeti, Trabzonspor maçında da konsantrasyon bozuldu sahaya bir şeyler atıldı, tartışmalı da bir pozisyonları var. Demek ki Kayserispor içeride güçlü, bunu biliyoruz artık. Özellikle ilk yarı sezonun en iyi futbolunu oynadı. Hem de 6 maçtır yenilmeden dinleniş Galatasaray'a karşı. Bu çok önemli"
"MENSAH POGBA GİBİYDİ"
"Kayserispor, top Galatasaray'dayken çok iyi planlanmış işler yaptı. Bundan iyi ilk yarı oynayamazsın. Hak ederek kazandılar. Çağdaş hocayı tebrik ediyorum. Mensah, muhteşem oynadı Pogba performansı verdi. İdmanda bu kadar şut atamazsın."
"11 TANE GALATASARAY TARAFTARI DAHA UYUMLU OYNAR"
"Galatasaray deplasmanda havalimanına iner ya, 11 tane Galatasaray formalı taraftar al o kalabalıktan, bundan daha uyumlu oynar. Sanki ilk defa birbirleriyle oynayan bir Galatasaray performansı izledik. Bu kadar kötü olunamaz."
"OYUNCULARIN BÖYLE OYNAMASI İNANILMAZ"
"Deplasmanda 30. saniyede şut buluyorsun. Bir moral kazanırsın. Mata, Mertens, Yunus sahada, ikinci golü bulalım dersin. 81 tane pas hatası yapmışsın. Galatasaray'ın tarihinde bu kadar top kaybı var mıdır? Sahanın içindeki oyuncuların böyle oynaması inanılmaz. Sahada top yapmayı bilen oyuncular var bir de. Varsa çıkarsınlar bu kadar kötü ilk yarı var mı?"
"UĞRAŞSAK BU KADAR KÖTÜ İLK YARI PERFORMANSI GÖREMEZDİK"
"Galatasaraylı oyuncular savunma yapıyorlar desem o da yok. Galatasaraylı taraftarların ilk yarıyı izlerkenki ruh halini merak ediyorum. Bütün takım olumsuz anlamda patlama yaptı. Bu kadrodaki beklenti hep bir sonraki maçta beklenti yarattı. Uğraşsak bu kadar kötü bir ilk yarı performansı göremezdik."
"KADRO ZENGİN, OYUN YAPISI FAKİR"
"Şu kadroya, oyun yapısına bakarsan kadro zengin, oyun yapısı fakir derim. Maça çıkmadan rakip oyuncu esameye bakar. İsimler seni tedirgin ediyor ama futbolcuların hiçbirinin kendilerini bile göstermediği bir oyun çıkıyor ortaya."
"GALATASARAY 30. SANİYE HARİCİ POZİSYONA GİREMEDİ"
"Oyun gücü zaten iyi sinyaller vermiyordu ama patlama bekliyorduk. İyi şeyler vaad ediyor sadece isim olarak bile. 30. saniye haricinde pozisyona bile girmedi Galatasaray burası irdelenmeli"
"MIDTSJÖ'NÜN ÇIKMASINA ŞAŞIRDIM"
"Kerem'i kestin, sola Kazımcan'ı yazdın. Kerem'in performansı Kasımpaşa maçından sonra yok. Hocayı da eleştirmem. Kasımpaşa maçının ilk yarısında oyundan alsa bile eleştirmem. Midtsjö bu Galatasaray'ın ilk yarısında iyilerden biriydi çıkmasına şaşırdım, Torreira çıksaydı tamam derdim"
"KAZIMCAN'IN OYNAMASINA BİR ŞEY DİYEMEYİZ"
"Okan hocaya kadro kurma anlamında diyecek bir şey yok. Sezon başlamış 3 Türk kuralı yüzünden Kerem oynuyor diyoruz, değişip Kazımcan'ın oynamasına da bir şey diyemeyiz."
"SAHAYA ÇIKIP 1 TANE ŞUT ATMADAN GEZİNEMEZSİN"
"Mata, İstanbulspor maçında iyi oynadı, bu maçta da oynamayı hak etti. Hoca da oynattı bu maçta, eleştiremezsin ancak kötü oynadı. Icardi, saha dışındaki olaylarını 4 yıldır dinliyoruz! Yeter artık! Bu sahaya çıkıp 1 tane şut atmadan gezinemezsin orada!
Biz, seni sahanın içinde görmek istiyoruz. Senin kariyerine güvenip şans veren Okan Hoca'ya bir şey diyemem. Hocana da bir karşılık ver artık, oyna!"