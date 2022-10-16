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GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye ağır sözler! "Yeter artık top oyna"

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenilerek Kayseri'den eli boş döndü. Karşılaşmayı yorumlayan eski milli futbolcu Nihat Kahveci, sarı-kırmızılıların yıldızı Mauro Icardi'yi sert bir dille eleştirdi. İşte Nihat Kahveci'nin Kayserispor - Galatasaray maçı yorumu... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 09:50
GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye ağır sözler! "Yeter artık top oyna"

Kahveci, sarı-kırmızılıların yıldızı Mauro Icardi ile ilgili sert ifadeler kullandı. İşte Nihat Kahveci'nin açıklamaları...

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye ağır sözler! "Yeter artık top oyna"

"KAYSERİSPOR SEZONUN EN İYİ FUTBOLUNU OYNADI"

"İçeride İstanbulspor, Giresun ve Antalyaspor galibiyeti, Trabzonspor maçında da konsantrasyon bozuldu sahaya bir şeyler atıldı, tartışmalı da bir pozisyonları var. Demek ki Kayserispor içeride güçlü, bunu biliyoruz artık. Özellikle ilk yarı sezonun en iyi futbolunu oynadı. Hem de 6 maçtır yenilmeden dinleniş Galatasaray'a karşı. Bu çok önemli"

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye ağır sözler! "Yeter artık top oyna"

"MENSAH POGBA GİBİYDİ"

"Kayserispor, top Galatasaray'dayken çok iyi planlanmış işler yaptı. Bundan iyi ilk yarı oynayamazsın. Hak ederek kazandılar. Çağdaş hocayı tebrik ediyorum. Mensah, muhteşem oynadı Pogba performansı verdi. İdmanda bu kadar şut atamazsın."

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye ağır sözler! "Yeter artık top oyna"

"11 TANE GALATASARAY TARAFTARI DAHA UYUMLU OYNAR"

"Galatasaray deplasmanda havalimanına iner ya, 11 tane Galatasaray formalı taraftar al o kalabalıktan, bundan daha uyumlu oynar. Sanki ilk defa birbirleriyle oynayan bir Galatasaray performansı izledik. Bu kadar kötü olunamaz."

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye ağır sözler! "Yeter artık top oyna"

"OYUNCULARIN BÖYLE OYNAMASI İNANILMAZ"

"Deplasmanda 30. saniyede şut buluyorsun. Bir moral kazanırsın. Mata, Mertens, Yunus sahada, ikinci golü bulalım dersin. 81 tane pas hatası yapmışsın. Galatasaray'ın tarihinde bu kadar top kaybı var mıdır? Sahanın içindeki oyuncuların böyle oynaması inanılmaz. Sahada top yapmayı bilen oyuncular var bir de. Varsa çıkarsınlar bu kadar kötü ilk yarı var mı?"

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye ağır sözler! "Yeter artık top oyna"

"UĞRAŞSAK BU KADAR KÖTÜ İLK YARI PERFORMANSI GÖREMEZDİK"

"Galatasaraylı oyuncular savunma yapıyorlar desem o da yok. Galatasaraylı taraftarların ilk yarıyı izlerkenki ruh halini merak ediyorum. Bütün takım olumsuz anlamda patlama yaptı. Bu kadrodaki beklenti hep bir sonraki maçta beklenti yarattı. Uğraşsak bu kadar kötü bir ilk yarı performansı göremezdik."

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye ağır sözler! "Yeter artık top oyna"

"KADRO ZENGİN, OYUN YAPISI FAKİR"

"Şu kadroya, oyun yapısına bakarsan kadro zengin, oyun yapısı fakir derim. Maça çıkmadan rakip oyuncu esameye bakar. İsimler seni tedirgin ediyor ama futbolcuların hiçbirinin kendilerini bile göstermediği bir oyun çıkıyor ortaya."

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye ağır sözler! "Yeter artık top oyna"

"GALATASARAY 30. SANİYE HARİCİ POZİSYONA GİREMEDİ"

"Oyun gücü zaten iyi sinyaller vermiyordu ama patlama bekliyorduk. İyi şeyler vaad ediyor sadece isim olarak bile. 30. saniye haricinde pozisyona bile girmedi Galatasaray burası irdelenmeli"

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye ağır sözler! "Yeter artık top oyna"

"MIDTSJÖ'NÜN ÇIKMASINA ŞAŞIRDIM"

"Kerem'i kestin, sola Kazımcan'ı yazdın. Kerem'in performansı Kasımpaşa maçından sonra yok. Hocayı da eleştirmem. Kasımpaşa maçının ilk yarısında oyundan alsa bile eleştirmem. Midtsjö bu Galatasaray'ın ilk yarısında iyilerden biriydi çıkmasına şaşırdım, Torreira çıksaydı tamam derdim"

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye ağır sözler! "Yeter artık top oyna"

"KAZIMCAN'IN OYNAMASINA BİR ŞEY DİYEMEYİZ"

"Okan hocaya kadro kurma anlamında diyecek bir şey yok. Sezon başlamış 3 Türk kuralı yüzünden Kerem oynuyor diyoruz, değişip Kazımcan'ın oynamasına da bir şey diyemeyiz."

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye ağır sözler! "Yeter artık top oyna"

"SAHAYA ÇIKIP 1 TANE ŞUT ATMADAN GEZİNEMEZSİN"

"Mata, İstanbulspor maçında iyi oynadı, bu maçta da oynamayı hak etti. Hoca da oynattı bu maçta, eleştiremezsin ancak kötü oynadı. Icardi, saha dışındaki olaylarını 4 yıldır dinliyoruz! Yeter artık! Bu sahaya çıkıp 1 tane şut atmadan gezinemezsin orada!

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye ağır sözler! "Yeter artık top oyna"

Biz, seni sahanın içinde görmek istiyoruz. Senin kariyerine güvenip şans veren Okan Hoca'ya bir şey diyemem. Hocana da bir karşılık ver artık, oyna!"

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