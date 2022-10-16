GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'ye ağır sözler! "Yeter artık top oyna"

"KAYSERİSPOR SEZONUN EN İYİ FUTBOLUNU OYNADI"

"İçeride İstanbulspor, Giresun ve Antalyaspor galibiyeti, Trabzonspor maçında da konsantrasyon bozuldu sahaya bir şeyler atıldı, tartışmalı da bir pozisyonları var. Demek ki Kayserispor içeride güçlü, bunu biliyoruz artık. Özellikle ilk yarı sezonun en iyi futbolunu oynadı. Hem de 6 maçtır yenilmeden dinleniş Galatasaray'a karşı. Bu çok önemli"