GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Okan Buruk'a sert eleştiri!

İki beki Onur ve Carole ile kanatları çok rahat savunan Kayserispor dinamizm ile bitirdiği ilk yarının ardından yine temposunu son bölüme taşıyamadı ama bu maça kadar sadece 9 gol atmış Galatasaray'ın 0-2'den dönebileceğini düşünen yoktu galiba.