Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Okan Buruk'a sert eleştiri!

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Okan Buruk'a sert eleştiri!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk, teknik direktör Okan Buruk'u sert sözlerle eleştirdi. İşte o yazı... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 09:29
GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Okan Buruk'a sert eleştiri!

BÜLENT TİMURLENK - ACABA KÖTÜ ADAM OLACAK MI?

Futbolun yazılı kuralları, bir de yazılı olmayan gereklilikleri var. İyi idman yapacaksın, rakibi doğru analiz edeceksin, starların olduğu kadroya sahipsen forma adaletin olacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Okan Buruk'a sert eleştiri!

Rakibin kim olduğunun önemi yok, sen sahada mücadele etmez, 3 pası bir arada yapamazsan karşındaki her takım sana Manchester City görünür.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Okan Buruk'a sert eleştiri!

Galatasaray son bir ayda bir maç yapmış olmanın gevşettiği vidalarla başladı oyuna.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Okan Buruk'a sert eleştiri!

Sol kanadında iki ismi de birden değiştirmek anlamsız bir riskti.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Okan Buruk'a sert eleştiri!

Mertens Napoli'ye geldiğinde evet sol açıktı ama bu kadroda ona sol önde şans tanıyıp arkasına da Kazımcan'ı koyup yetmedi, Belçikalı'yı devrenin ortasında sağ açığa atarsanız Kayserispor cezayı keser size...

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Okan Buruk'a sert eleştiri!

Galatasaray'da dün Nelsson dışında futbolcu olduğunu hatırlayan yoktu sahada.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Okan Buruk'a sert eleştiri!

Ne ikili mücadele kazandılar ne de doğru pas üçgeni kurdular.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Okan Buruk'a sert eleştiri!

Rakibin kaybettikleri her topta hızlı hücumlarla Muslera'nın kalesine gideceğini bilmiyormuşçasına dikine uzun riskli toplarla Çağdaş Atan'ın takımına davetiye çıkardılar.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Okan Buruk'a sert eleştiri!

İki beki Onur ve Carole ile kanatları çok rahat savunan Kayserispor dinamizm ile bitirdiği ilk yarının ardından yine temposunu son bölüme taşıyamadı ama bu maça kadar sadece 9 gol atmış Galatasaray'ın 0-2'den dönebileceğini düşünen yoktu galiba.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Okan Buruk'a sert eleştiri!

Teknik direktör Okan Buruk "elimde zengin kadro var" derken futbol fikirlerinin fakirliğine rakibi Çağdaş Atan faturayı kesti.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Okan Buruk'a sert eleştiri!

Bir bay haftayla bu kadar geriye gidiyorsa takımı, Dünya Kupası arasında Florya'nın yolunu bile bulamaz bu futbolcular.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Okan Buruk'a sert eleştiri!

Bakalım üçer üçer verdiği izinleri bu hafta iptal edecek kadar "kötü adam" olabilecek mi? "İyi" adamlığın bedelini ödedi çünkü bu karşılaşmada.

DİĞER
Çarkıfelek'in güzel hostesi Yasemin Koşal'ın son hali görenleri şoke etti! Yıllar ona vız geldi!
Ebru Gündeş'ten evlilik yanıtı! Ha evlendi ha evlenecek derken Demet Akalın sahnede herkesin içinde sordu: "Evlilik var mı?"
Cimbom Kayserispor maçında rekor kırdı!
Çakar'dan flaş hakem yorumu! "İki kritik karar da..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Icardi'ye ağır sözler! "Yeter artık top oyna"
Cimbom Kayserispor maçında rekor kırdı!
Baraj doluluk oranları (16 Ekim 2022)
ADANA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
AFYON HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Icardi'ye ağır sözler! "Yeter artık top oyna" Icardi'ye ağır sözler! "Yeter artık top oyna" 09:50
Real Madrid - Barcelona maçı tüm detayları! Real Madrid - Barcelona maçı tüm detayları! 09:49
Paola Egonu'dan flaş milli takım kararı! Paola Egonu'dan flaş milli takım kararı! 09:43
Başakşehir - İstanbulspor maçı saat kaçta? Başakşehir - İstanbulspor maçı saat kaçta? 09:33
Buruk'a sert eleştiri! "Kötü adam olabilecek mi?" Buruk'a sert eleştiri! "Kötü adam olabilecek mi?" 09:29
Cimbom Kayserispor maçında rekor kırdı! Cimbom Kayserispor maçında rekor kırdı! 09:19
Daha Eski
Devre arasında gergin anlar! Kerem... Devre arasında gergin anlar! Kerem... 09:02
Çakar'dan flaş hakem yorumu! "İki kritik karar da..." Çakar'dan flaş hakem yorumu! "İki kritik karar da..." 08:16
Olay sözler! "Küsmesin diye ilk 11'de..." Olay sözler! "Küsmesin diye ilk 11'de..." 07:50
İspanyollar Nelsson'u gözüne kestirdi! İspanyollar Nelsson'u gözüne kestirdi! 00:51
Atletico Madrid tek farkla kazandı! Atletico Madrid tek farkla kazandı! 00:24
Lens Montpellier karşısında hata yapmadı! Lens Montpellier karşısında hata yapmadı! 00:23