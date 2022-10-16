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GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan flaş Arda Kardeşler yorumu!

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'a 2-1 yenildi. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da mücadeleyi değerlendirirken maçın hakemi Arda Kardeşler'in kritik kararlarını yorumladı. İşte o yazı... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 08:16
GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan flaş Arda Kardeşler yorumu!

AHMET ÇAKAR

Çanlar Galatasaray için çalıyor. Böylesine kaliteli oyuncuları transfer et ama futbol adına hiçbir şey ortaya koyama. Kabul edilemez…

GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan flaş Arda Kardeşler yorumu!

Bir ilk 45 dakika vardı ki Galatasaray sahada yoktu.

GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan flaş Arda Kardeşler yorumu!

Çıkarken top kaybetti, orta sahada bir tane top kazanamadı, takım boyunu küçültemediler ve tabii art arda da iki gol yediler.

GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan flaş Arda Kardeşler yorumu!

Düşünebiliyor musunuz, Kayserispor'un sağ beki Onur, Galatasaray'ın ceza alanı hemen dışında Torreira'nın müdahale edemediği topu bomboş şutluyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan flaş Arda Kardeşler yorumu!

Yunus sahada yok, Mertens yok, adamını kovalamıyor. Icardi rakip stoperin kucağında kaybolmuş.

GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan flaş Arda Kardeşler yorumu!

İlk sorum Okan Buruk'a… Bu takım niye 3 gün izin yaptı? Takımın fizik gücü yok, neredeyse tüm ikili mücadeleleri Kayserisporlular kazandı. Üstelik ahenk de yok.

GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan flaş Arda Kardeşler yorumu!

İkinci yarı Galatasaray baskı kurarmış gibi görünse de aslında sadece sağ taraftan Sacha Boey ve Barış Alper ile bir şeyler yapmaya çalıştılar, zaten son dakikalardaki gol de böyle geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan flaş Arda Kardeşler yorumu!

Galatasaray'ın sol tarafı yok. Kazımcan için konuşmak çok erken ama G.Saray'ın sol beki çok daha fazla şeyler sergilemesi lazım.

GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan flaş Arda Kardeşler yorumu!

Sonuçta Galatasaray kaybetti ama asıl önemlisi, Okan Buruk artık ciddi ciddi tartışılmaya başlanacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan flaş Arda Kardeşler yorumu!

Tartışanlar da haklıdırlar. Kağıt üzerinde böyle oyuncuları olan bir takım böyle kötü oynayamaz, böyle kötü mücadele edemez ve bu sonuçları alamaz.

GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan flaş Arda Kardeşler yorumu!

Hakem Arda Kardeşler'in bence iki tane kritik kararı var. İlki G.Saray'ın yediği ilk golden önce Sacha Boey'e faul yapılıp yapılmadığı.

GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan flaş Arda Kardeşler yorumu!

Bence ayaklar çarpışıyor, karar doğru.

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