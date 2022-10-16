Ceketi fırlattı

Teknik direktör Okan Buruk ilk yarıda sinirlerine hakim olamadı. Buruk, Kayserispor'un attığı 2. gol sonrasında yerinde duramadı. Yedikleri gole sinirlenen Okan Buruk, ceketini çıkarıp yedek kulübesine fırlattı. Bu görüntüler sosyal medyada çokça konuşuldu.
Teknik direktör Okan Buruk ilk yarıda sinirlerine hakim olamadı. Buruk, Kayserispor'un attığı 2. gol sonrasında yerinde duramadı. Yedikleri gole sinirlenen Okan Buruk, ceketini çıkarıp yedek kulübesine fırlattı. Bu görüntüler sosyal medyada çokça konuşuldu.