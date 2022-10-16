Bu kadar kaçmaz

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor mağlubiyetini sonrasında kaçan net pozisyonlara isyan etti. Karşılaşma öncesinde, "Avrupa'da oynamadığımız için rotasyon yapamıyoruz. Birilerinin dışarıda kalması gerekiyor ama bu güzel bir zorluk. Kaliteli kadromuz var" ifadelerini kullanırken, maç sonrasında ise kaçırılan net gollere çok şaşırdığını söyledi. Buruk, "Mağlup olmak elbette çok üzücü. Ancak bizi daha fazla üzen ise sayısız gol fırsatından yararlanamamış

HER ŞEY VAR AMA GOL YOK

Okan Buruk şöyle devam etti: "Maça çok iyi başladığımızı söyleyemem. Rakibimiz ilk yarı topu bizden daha etkili kullandı. 12 dakikalık süre içeresinde kalemizde 2 gol gördük. Bu bölümde biz de fırsatlar bulduk ama değerlendiremedik. İkinci yarıya 3 değişiklikle başladık ve bu kez topun sahibi bizdik. Birçok fırsat yakaladık ama topu filelerle buluşturamadık. Bir gol bulduk, o da VAR kararı sonrası iptal edildi. Artık üzülmenin, dertlenmenin bir anlamı yok. Alanya maçını kazanarak çıkışa geçmek istiyoruz."

GOMİS ÇARE OLMADI

Sarı kırmızılı takımda 75. dakikada Juan Mata'nın yerine oyuna giren Bafetimbi Gomis de bekleneni veremedi. 37 yaşındaki Fransız futbolcu koşup mücadele etti ancak yeterli olmadı; istediği pasları alamadı... Gomis, "Son dakikalar dışında iyi bir oyun ortaya koyamadık" diyerek öz eleştiri yaptı.

İCARDİ YOKLARI OYNADI

Galatasaray'ın büyük beklentilerle transfer ettiği Mauro Icardi performansıyla sınıfta kaldı. 29 yaşındaki Arjantinli forvet, pozisyonlarda ağırkalmasının yanı sıra rakip savunmayı tehdit edeecek bir mücadele de ortaya koyamadı. Sarı kırmızılı formayla 2. maçına çıkan İcardi; gol, asist yapamadı.