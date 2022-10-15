Transferde ocak bombası! Galatasaray'a İsveçli golcü

Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Galatasaray'da ocak ayı için çalışmalar şimdiden başladı.
Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Galatasaray'da ocak ayı için çalışmalar şimdiden başladı.
Hücum hattını zenginleştirmek için kollar sıvayan sarı-kırmızılılar, golcü listesini oluşturuyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda hareket eden yönetim, nokta atışı bir takviye için düğmeye bastı.
Cimbom'un gündemindeki isimlerden birinin de İsveçli oyuncu Mikael Ishak olduğu belirtildi.
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği İsveçli oyuncunun birçok talibi bulunuyor.
Malmö, Kopenhag, Köln, Lille ve Olympiakos'un da Ishak'ın peşinde olduğu kaydedildi.
Lech Poznan'ın çok iyi bir sezon geçiren golcüsünü takımda tutmak istediği ifade edildi.
Galatasaray'ın transferde ısrarcı olduğu ve ocak ayında bir hamlede bulunacağı belirtildi.
Lech Poznan, 2020'de bonservis bedelsiz Ishak'ı Nürnberg'den kadrosuna katmıştı.
29 yaşındaki oyuncunun Polonya ekibi ile olan sözleşmesi bu sezon sonu bitiyor.
Golcü oyuncunun, burada sergilediği performans birçok takımın dikkatini çekmiş durumda.
Lech Poznan ile ilk sezonunda toplam 33 maçta 20 gol atan Ishak, geçtiğimiz sezon da 33 maçta 18 gole imza atmıştı.
İsveçli oyuncu, bu sezona da çok iyi başladı. Bu sezon, şu ana kadar takımıyla toplam 19 maça çıkan 29 yaşındaki forvet; 10 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
Lech Poznan'da sergilediği performansla yeniden İsveç Milli Takımı kadrosunda da kendine yer edinmeye başlayan Ishak'ın sözleşmesi sona erecek olsa da Polonya ekibi golcüsünü bırakmak istemiyor.
Mikael Ishak, şu anda takımının en önemli hücum silahı olmasının yanı sıra takım kaptanlığını da yapıyor.