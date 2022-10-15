Haberler Galatasaray Transferde ocak bombası! Galatasaray'a İsveçli golcü

Transferde ocak bombası! Galatasaray'a İsveçli golcü

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da ocak ayındaki transfer dönemi çalışmaları şimdiden başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılılar, santrfor mevkisine öncelik veriyor. Listesini oluşturan Cimbom, harika bir sezon geçiren İsveçli hücum oyuncusunun peşine düştü. İşte flaş transfer gelişmelerinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 14:57
Transferde ocak bombası! Galatasaray'a İsveçli golcü

Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Galatasaray'da ocak ayı için çalışmalar şimdiden başladı.

Transferde ocak bombası! Galatasaray'a İsveçli golcü

Hücum hattını zenginleştirmek için kollar sıvayan sarı-kırmızılılar, golcü listesini oluşturuyor.

Transferde ocak bombası! Galatasaray'a İsveçli golcü

Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda hareket eden yönetim, nokta atışı bir takviye için düğmeye bastı.

Transferde ocak bombası! Galatasaray'a İsveçli golcü

Cimbom'un gündemindeki isimlerden birinin de İsveçli oyuncu Mikael Ishak olduğu belirtildi.

Transferde ocak bombası! Galatasaray'a İsveçli golcü

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği İsveçli oyuncunun birçok talibi bulunuyor.

Transferde ocak bombası! Galatasaray'a İsveçli golcü

Malmö, Kopenhag, Köln, Lille ve Olympiakos'un da Ishak'ın peşinde olduğu kaydedildi.

Transferde ocak bombası! Galatasaray'a İsveçli golcü

Lech Poznan'ın çok iyi bir sezon geçiren golcüsünü takımda tutmak istediği ifade edildi.

Transferde ocak bombası! Galatasaray'a İsveçli golcü

Galatasaray'ın transferde ısrarcı olduğu ve ocak ayında bir hamlede bulunacağı belirtildi.

Transferde ocak bombası! Galatasaray'a İsveçli golcü

Lech Poznan, 2020'de bonservis bedelsiz Ishak'ı Nürnberg'den kadrosuna katmıştı.

Transferde ocak bombası! Galatasaray'a İsveçli golcü

29 yaşındaki oyuncunun Polonya ekibi ile olan sözleşmesi bu sezon sonu bitiyor.

Transferde ocak bombası! Galatasaray'a İsveçli golcü

Golcü oyuncunun, burada sergilediği performans birçok takımın dikkatini çekmiş durumda.

Transferde ocak bombası! Galatasaray'a İsveçli golcü

Lech Poznan ile ilk sezonunda toplam 33 maçta 20 gol atan Ishak, geçtiğimiz sezon da 33 maçta 18 gole imza atmıştı.

Transferde ocak bombası! Galatasaray'a İsveçli golcü

İsveçli oyuncu, bu sezona da çok iyi başladı. Bu sezon, şu ana kadar takımıyla toplam 19 maça çıkan 29 yaşındaki forvet; 10 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Transferde ocak bombası! Galatasaray'a İsveçli golcü

Lech Poznan'da sergilediği performansla yeniden İsveç Milli Takımı kadrosunda da kendine yer edinmeye başlayan Ishak'ın sözleşmesi sona erecek olsa da Polonya ekibi golcüsünü bırakmak istemiyor.

Transferde ocak bombası! Galatasaray'a İsveçli golcü

Mikael Ishak, şu anda takımının en önemli hücum silahı olmasının yanı sıra takım kaptanlığını da yapıyor.

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