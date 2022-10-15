Haberler Galatasaray Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Kayserispor maçı öncesi konuştu!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Kayserispor maçı öncesi konuştu!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 19:36 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 19:40
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Kayserispor maçı öncesi konuştu!

Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor'a konuk olan Galatasaray'da, Teknik Direktör Okan Buruk yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Ülkece büyük üzüntü duyduk. Bu faciaların bir an önce bitmesini istiyoruz. Ateş düştüğü yeri yakar ama dualarımızla onların yanındayız. İnşallah bir daha bunları yaşamayız."

"Önceki maçlarda oynadığımız oyunu oynayacağız. İyi bir kadroya sahibiz, bir 11 çıkıyor ve 21 belirleniyor. Bunda çok zorlanıyoruz. Oynayan da oynamayan da iyi. Avrupa'da oynamadığımız için rotasyon yapamıyoruz. Antrenman maçında bile zorlandığımız oluyor."

"Oyun sistemimiz ve oyun anlayışımızda değişiklik olmayacak. Oturttuğumuz bir oyun var. Onun üzerinden gitmeye çalışıyoruz. Oyuncular değişse de aynı anlayışla sahada olacağız."

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'nin kasası dev bonservisle dolacak! Kanarya'da flaş ayrılık...
Galatasaray'da Okan Buruk Kayseri mağlubiyeti sonrası ateş püskürdü: Hakemlerle ve VAR ile uğraşmaktan yorulduk
Galatasaray'a Kayseri'de şok!
Cimbom'a ağır darbe! İşte güncel puan durumu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray'a Kayseri'de şok!
G.Saray'ın Kayseri'de golü iptal oldu! İşte o pozisyon
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
EYT SON DAKİKA! EYT nedir, ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsıyor?
2023 yeni asgari ücret zammı belli oldu mu?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Brezilya'ya set vermeyen Sırbistan dünya şampiyonu! Brezilya'ya set vermeyen Sırbistan dünya şampiyonu! 23:24
Toroğlu'dan bomba iddia! "Galatasaray yabancı hocalarla görüşüyor" Toroğlu'dan bomba iddia! "Galatasaray yabancı hocalarla görüşüyor" 22:43
Okan Buruk'tan hakem isyanı! Okan Buruk'tan hakem isyanı! 22:35
"Bizim için hayal kırıklığı oldu" "Bizim için hayal kırıklığı oldu" 22:29
Muslera: Ciddiye almaya gerek yok Muslera: Ciddiye almaya gerek yok 22:22
Tottenham Everton karşısında hata yapmadı! Tottenham Everton karşısında hata yapmadı! 22:14
Daha Eski
5 gollü maçta kazanan Leipzig! 5 gollü maçta kazanan Leipzig! 22:10
Sevilla tek golle güldü! Sevilla tek golle güldü! 22:09
Torino Derbisi'ni Juventus kazandı! Torino Derbisi'ni Juventus kazandı! 22:08
Gaziantep Konya'da galip! Gaziantep Konya'da galip! 22:03
Cimbom'a ağır darbe! İşte güncel puan durumu Cimbom'a ağır darbe! İşte güncel puan durumu 22:03
Galatasaray'a Kayseri'de şok! Galatasaray'a Kayseri'de şok! 21:59