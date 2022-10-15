Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Kayserispor maçı öncesi konuştu!

Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor'a konuk olan Galatasaray'da, Teknik Direktör Okan Buruk yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...



"Ülkece büyük üzüntü duyduk. Bu faciaların bir an önce bitmesini istiyoruz. Ateş düştüğü yeri yakar ama dualarımızla onların yanındayız. İnşallah bir daha bunları yaşamayız."



"Önceki maçlarda oynadığımız oyunu oynayacağız. İyi bir kadroya sahibiz, bir 11 çıkıyor ve 21 belirleniyor. Bunda çok zorlanıyoruz. Oynayan da oynamayan da iyi. Avrupa'da oynamadığımız için rotasyon yapamıyoruz. Antrenman maçında bile zorlandığımız oluyor."

"Oyun sistemimiz ve oyun anlayışımızda değişiklik olmayacak. Oturttuğumuz bir oyun var. Onun üzerinden gitmeye çalışıyoruz. Oyuncular değişse de aynı anlayışla sahada olacağız."